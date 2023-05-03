Испугались удара ВСУ: оккупанты перегнали большинство кораблей из Крыма в РФ – ГУР

Российские оккупационные войска в Крыму боятся дронов, партизан, ракет и любых эффективных действий против врага, рассказал Вадим Скибицкий.

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Больше половины кораблей оккупантов России вывели из Крыма в Новосибирск - ГУР / Коллаж 24 ОМБр, Минобороны РФ

Войска страны-агрессора России вывели большинство своих кораблей из захваченного Севастополя в Крыму в Новосибирск, который находится на расстоянии нескольких сотен километров от полуострова. Причиной тому является страх уничтожения кораблей украинской армией. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки, генерал-майор Вадим Скибицкий.

В интервью каналу Киев он рассказал о том, что российские оккупанты начали укреплять свою "оборону" в захваченном Крыму. Большинство военных кораблей выведено на территорию РФ – в город Новосибирск, который расположен в нескольких сотнях километров от Севастополя.

По словам представителя военной разведки, враг опасается уничтожения своих кораблей на Крымском полуострове.

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"Если говорить о военных объектах, то они боятся. Мы реально видим, что база Севастополь и другие военные объекты, во-первых, мощно охраняются, обустраиваются позиции для того, чтобы защитить от любых атак этой инфраструктуры. Большинство военных кораблей они сейчас переместили из Севастополя на территорию Российской Федерации, в тот же самый Новороссийск для того, чтобы избежать их уничтожения на временно оккупированных территориях. Они всего боятся: дронов, партизан, ракет, любых действий, потому что они есть, и они эффективны", - отметил Скибицкий.

Кроме того, он добавил, что несколько лет после оккупации Крыма и даже после полномасштабного нападения на Украину захватчики не готовились к "обороне" полуострова. Однако осенью, после успешных военных операций ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, обеспокоились этим вопросом.

"По нашим данным они не готовились. Более активная подготовка к обороне началась в сентябре 2022 тогда, когда у нас были успехи под Харьковом, когда был Херсон, когда начались непосредственные действия на территории Крымского полуострова. Когда возникла угроза и когда мы начали наносить удары по военным объектам на территории оккупированного Крыма, тогда они взялись за голову", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский сказал, что как только силы обороны Украины подойдут к административной границе с оккупированным Крымом, российские захватчики будут бежать. По его словам, местные жители будут помогать украинской армии выгонять самопровозглашенные "власти" полуострова.

В Главном управлении разведки Минобороны Украина сказали, что оккупанта Россию нужно отрезать от Крымского полуострова, чтобы у россиян появилась возможность пойти на новый "жест доброй воли". Российские граждане должны как можно скорее покинуть Крым.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может освободить Крым без боя. По его мнению, как только ВСУ перекроют все каналы снабжения российских оккупантов, враг поймет, что нужно покинуть захваченный Крымский полуостров.

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