Украине нужно отрезать Крым от России, чтобы оккупанты совершили новый "жест доброй воли" – ГУР

Километровые пробки на Керченском мосту – правильная реакция россиян, они должны покинуть Крымский полуостров как можно скорее, сказал Андрей Черняк.

https://glavred.info/ukraine/ukraine-nuzhno-otrezat-krym-ot-rossii-chtoby-okkupanty-sovershili-novyy-zhest-dobroy-voli-gur-10467316.html Ссылка скопирована

Украине нужно сделать так, чтобы войска РФ не смогли использовать захваченный Крым в военных целях - ГУР / Коллаж GoogleMaps, 93 ОМБр

Страну-оккупанта Россию нужно отрезать от оккупированного Крыма, чтобы российские войска, которые находятся на захваченном полуострове, совершили новый "жест доброй воли". Километровые пробки на Крымском мосту – правильная реакция россиян, они должны как можно скорее покинуть территорию Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

В интервью АрмияInform он прокомментировал идею бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о том, что оккупированный Крым нужно изолировать от России.

Американский военный сказал, что противостояние за Крым – решающий момент войны. Полуостров с российскими оккупантами является угрозой для Украины.

видео дня

"Я считаю, что Крым является решающим для этой войны. Пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Если вы посмотрите на карту, то Крым с российскими войсками напоминает кинжал, направленный в живот Украины", - отметил Ходжес.

Представитель военной разведки согласился с оценками Ходжеса и добавил, что нужно отрезать Россию от захваченного Крыма, чтобы российская оккупационная армия пошла на новый "жест доброй воли".

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма – сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли", - объяснил ситуацию Черняк.

Также он добавил, что Украина проводит определенную работу на крымском направлении – это подтверждается последними событиями на полуострове. Россияне, в свою очередь, должны покинуть Крымский полуостров, пока такая возможность еще существует.

"Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию – это правильная реакция", - подчеркнул Андрей Черняк.

Освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена провести контрнаступление ВСУ и освободить, в том числе, и захваченный агрессором Россией Крым. По мнению гаранта, успех военной операции украинской армии зависит от военной поддержки со стороны Запада.

Бывший советник главы Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал, что для деоккупации Крымского полуострова армии Украины нужно подойти к Азовскому побережью и разрушить Крымский мост. В такой ситуации оккупантам придется сдаваться.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что после выхода к Азовскому морю силы обороны Украины нанесут новые удары по российским военным объектам в захваченном Крыму. По мнению журналиста, ВСУ уничтожат и Черноморский флот, и Крымский мост.

Смотрите видео Главред - Андрусив расказал, как Украине вернуть оккупированный Крым

Возвращение Крыма в Украину: