Зеленский едет в Германию: все подробности визита президента

13 мая президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Германию.
Как сообщает Tagesspiegel, визит президента Украины запланирован давно.
Известно, что Зеленский проведет ряд встреч и будет присутствовать на вручении премии Карла Великого.
Полиция Берлина подтвердила изданию информацию о визите президента Украины. Однако правоохранители не раскрыли детали.
Цель визита Зеленского в Германию
Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части аэропорта в Берлине. На следующий день украинский президент должен встретиться с канцером Германии Олафом Шольцем.
После официальных встреч Зеленский улетит в Аахен, где состоится вручение премии Карла Великого.
Немецкие СМИ ранее сообщали, что Владимир Зеленский посетит Германию в середине мая, чтобы посетить вручение премии Карла Великого.
В этом году ее присвоили украинскому народу и Владимиру Зеленскому.
Военная помощь Украине от Германии
В конце марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.
Германия сообщила, что в течение последней недели передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.
Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за предоставленную помощь.
Смотрите видео о том, как прошли переговоры Шольца и Байдена.
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