Зеленский едет в Германию: все подробности визита президента

Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части аэропорта в Берлине 13 мая.

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Зеленский, Шольц / фото Офис президента, коллаж Главред

13 мая президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Германию.

Как сообщает Tagesspiegel, визит президента Украины запланирован давно.

Известно, что Зеленский проведет ряд встреч и будет присутствовать на вручении премии Карла Великого.

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Полиция Берлина подтвердила изданию информацию о визите президента Украины. Однако правоохранители не раскрыли детали.

Цель визита Зеленского в Германию

Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части аэропорта в Берлине. На следующий день украинский президент должен встретиться с канцером Германии Олафом Шольцем.

После официальных встреч Зеленский улетит в Аахен, где состоится вручение премии Карла Великого.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что Владимир Зеленский посетит Германию в середине мая, чтобы посетить вручение премии Карла Великого.

В этом году ее присвоили украинскому народу и Владимиру Зеленскому.

Военная помощь Украине от Германии

В конце марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Германия сообщила, что в течение последней недели передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за предоставленную помощь.

Смотрите видео о том, как прошли переговоры Шольца и Байдена.

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