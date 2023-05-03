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В России СМИ заявили, что по Киеву готовятся нанести ядерный удар

Мария Тупик
3 мая 2023, 18:06 обновлено 3 мая, 18:16
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Как утверждает российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник, по Киеву Россия может нанести ядерный удар.
Владимир Путин, ядерный взрыв, ядерный удар, ядерное оружие
Владимир Путин / сайт Кремля, pixabay.com, коллаж Главред

Сегодня, 3 мая, из-за атаки беспилотников на Кремль якобы Россия готовит массовый удар по Украине.

Как утверждает российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник, по Киеву Россия может нанести ядерный удар после атаки беспилотников на Кремль.

"На авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М, в ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве. Источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум два "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", - пишет Гулагу.нет.

видео дня

Возможный удар по Украине
Возможный удар по Украине / скриншот

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

Российские пропагандисты написали, что Путин не пострадал.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание.

Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

На Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Смотрите видео о том, как беспилотник атаковал Кремль.

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