Путин по видеосвязи с ветеранами запустил трамваи в уничтоженном Мариуполе

Советник главы Офиса президента отреагировал на новость о запуске трамваев Путиным в оккупированном Мариуполе.

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Путин в Мариуполе / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Российский президент Владимир Путин во временно оккупированном Мариуполе торжественно открыл трамвайные пути, правда, только по видеосвязи.

В Сети появилось видео "торжественного" открытия с участием ветеранов, работников коммунальных служб и Путина, который из Кремля дистанционно запускал трамваи.

Путин открывает трамвайные пути / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как российский диктатор в Мариуполе открывал трамвайные линии:



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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что запуск трамваев в Мариуполе российским диктатором по видеосвязи является его фиаско.

"От глобального игрока до "пафосного открытия трамвайных путей в уничтоженном украинском Мариуполе", - говорится в сообщении Подоляка.

Подоляк отреагировал на запуск трамваев в Мариуполе / скриншот: twitter.com/Podolyak_M

Поездка Путина в Мариуполь

Напомним, что в марте Путин якобы прилетел в Мариуполь на вертолете, после чего за рулем автомобиля сам объехал город, который был уничтожен по его же приказу.

Кремлевский диктатор в ночь на 19 марта посетил временно оккупированный Мариуполь, чтобы "полюбоваться братскими могилами". Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления".

Во время поездки в украинский Мариуполь российские пропагандисты пытались показать нужную картинку, но правда все же всплыла. В Сеть попали кадры с настоящей реакцией мариупольцев на приезд Путина.

Впоследствии оказалось, что в Мариуполе был не Путин, а его двойник.

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