Путин по видеосвязи с ветеранами запустил трамваи в уничтоженном Мариуполе

Российский президент Владимир Путин во временно оккупированном Мариуполе торжественно открыл трамвайные пути, правда, только по видеосвязи.
В Сети появилось видео "торжественного" открытия с участием ветеранов, работников коммунальных служб и Путина, который из Кремля дистанционно запускал трамваи.
Смотрите видео о том, как российский диктатор в Мариуполе открывал трамвайные линии:
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что запуск трамваев в Мариуполе российским диктатором по видеосвязи является его фиаско.
"От глобального игрока до "пафосного открытия трамвайных путей в уничтоженном украинском Мариуполе", - говорится в сообщении Подоляка.
Поездка Путина в Мариуполь
Напомним, что в марте Путин якобы прилетел в Мариуполь на вертолете, после чего за рулем автомобиля сам объехал город, который был уничтожен по его же приказу.
Кремлевский диктатор в ночь на 19 марта посетил временно оккупированный Мариуполь, чтобы "полюбоваться братскими могилами". Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления".
Во время поездки в украинский Мариуполь российские пропагандисты пытались показать нужную картинку, но правда все же всплыла. В Сеть попали кадры с настоящей реакцией мариупольцев на приезд Путина.
Впоследствии оказалось, что в Мариуполе был не Путин, а его двойник.
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