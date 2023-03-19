Прилетел на вертолете, катался на машине: в Кремле выдали хохму о визите Путина в Украину

Российский диктатор Владимир Путин якобы впервые посетил оккупированную часть востока Украины.
В пресс-службе Кремля рассказали, что он "совершил рабочую поездку в Мариуполь, куда он прибыл на вертолёте", пишет ТАСС.
"Путин объехал несколько районов за рулём автомобиля и пообщался с местными жителями", - говорится в сообщении.
Также в Кремле утверждают, что Путин осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места города, но никаких фото или видео в пресс-службе диктатора не предоставили.
Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин якобы прибыл в Севастополь в аннексированном Крыму. Однако эксперты уже заметили странные нюансы, указывающие на то, что это был не Путин, а его двойник. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Напомним, российский политолог и обозреватель Валерий Соловей заявил, что состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.
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