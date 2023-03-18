В Крым прибыл не Путин, а его двойник: эксперты указали на разоблачающие детали

Эксперты обратили внимание на шествие Владимира Путина и на то, как он жестикулировал правой рукой.

В Крым приехал не Путин, а его двойник / Фото pixabay.com

Российский диктатор Владимир Путин якобы прибыл в Севастополь в аннексированном Крыму. Однако эксперты уже заметили странные нюансы, указывающие на то, что это был не Путин, а его двойник. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сообщает 24 канал.

На видео, которое опубликовали в Сети, видно, как Путин хромает. Свитан заметил, что этим он пытался скрыть свою истинную походку.

"Когда человек хромает или делает вид, то практически невозможно по походке определить, двойник это или основной персонаж. Поэтому если он хромал, то, скорее всего, это был не Путин", – говорит Свитан.

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В Крым приехал не Путин, а его двойник / скриншот с видео

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заметил другую особенность. Обычно Путин прижимает свою правую руку к себе или держится ею за стол. Вместо этого на этот раз диктатор активно жестикулировал правой рукой.

"Мне показалось, что это был двойник. Потому что он очень активно жестикулировал правой рукой. Обычно, когда он сидит за столом, то держится правой рукой или где-то ее прижимает, когда выходит из самолета. Здесь он ею размахивает", - говорит Ступак.

В Крым приехал не Путин, а его двойник / скриншот с видео

Что известно о болезнях Путина

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

В то же время профессор Марк Галеотти, директор консалтинговой фирмы Mayak Intelligence, специализирующейся на России, отмечает, что пока нет подтверждений того, что российский диктатор Владимир Путин серьезно болен.

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