Путин от Гааги не уйдет, подозрение уже вошло в историю – главный прокурор МУС

Бывший президент Югославии Слободан Милошевич и экс-лидер Либерии Чарльз Тейлор казались неприкосновенными, но предстали перед правосудием, напомнил Карим Хан.

Россия не спасет Путина от трибунала в Гааге - главный прокурор МУС / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Директор страны-агрессора России Владимир Путин предстанет перед судом вне зависимости от позиции Москвы по Римскому статуту. Выдача ордера на его арест уже вошла в историю, поскольку Путин стал первым главой государства Совбеза ООН, который получил такое подозрение. Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

Как сообщает CNN, он рассказал о том, что аргументы Москвы, согласно которым Путин избежит суда, поскольку Россия не ратифицировала Римский статут, не сработают.

Главный прокурор МУС акцентировал внимание на том, что такие военные преступники, как бывший президент Югославии Слободан Милошевич и бывший лидер Либерии Чарльз Тейлор, в свое время тоже казались неприкосновенными фигурами. Однако оба в итоге предстали перед правосудием.

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"Все они были сильными и влиятельными людьми, но все оказались в залах суда", - отметил Хан.

Также Карим Хан подчеркнул, что выдача МУС ордера на арест Путина – уже исторический шаг. Путин стал первым главой страны Совета Безопасности ООН, который получил такое подозрение.

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Вторая Палата досудебного производства Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест директора страны-агрессора России Владимира Путина. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с незаконной депортацией украинских детей из Украины на территорию РФ.

Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал о том, что Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. За пределами России Путина могут арестовать.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что Владимир Путин может быть арестован в странах, которые ратифицировали Римский статут. Речь идет о 123 государствах. Украина только официально зафиксировала более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей.

Ордер на арест Путина: