Шольц жестко осадил Путина после выдачи ордера на его арест

Канцлер Германии отметил, что ордер на арест Путина подтверждает то, что диктатор не может стоять выше закона.

Шольц жестко осадил Путина / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. На это отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц и жестко указал Путину на его место. Об этом сообщает Sky News.

Шольц заявил, что даже Путин не может стоять выше какого-либо закона и ордер на арест диктатора это доказывает.

"Международный уголовный суд является подходящим учреждением для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас", — сказал Шольц.

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Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

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