В годовщину аннексии Путин приехал в Крым

Крымский гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что российский диктатор приехал в Крым сам за рулем автомобиля.

Путин приехал в оккупированный Крым / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин в девятую годовщину аннексии украинского полуострова приехал в Крым. Это произошло сразу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

Как анонсировал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент РФ должен принять участие "в открытии значимого культурно-исторического объекта", передает российское пропагандистское агенство ТАСС.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев написал в Telegram, что Путин приехал специально на открытие детской школы искусств в Херсонесе, которую ему должны были показать по видеоконференции.

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"А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем (...) Вместе с владыкой Тихоном показал Владимиру Владимировичу новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь" - это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", - сообщил Развожаев.

18 марта Путин приехал в оккупированный Крым / скриншот

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Как объяснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

"Интерпол не может приехать в Кремль и его арестовать. Это может случиться, если он окажется где-то за пределами России. И если информация об этом поступит в Интерпол, сотрудники организации могут задержать Путина", — сказал Василенко.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

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