От ню до парадных мундиров: хакеры слили фото жен пилотов-убийц РФ, бомбивших Мариуполь

Жены пилотов-убийц РФ попались на удочку активистов, которые попросили сделать групповое фото на аэродроме.

Опубликованы семейные фото пилотов-убийц РФ / informnapalm.org

В Сети появились семейные фото офицеров 960-го гвардейского штурмового авиационного полка РФ (в/ч 75387), которые ранее участвовали в бомбардировке украинского Мариуполя Донецкой области, в результате чего погибли тысячи мирных жителей.

Снимки семей военных преступников РФ появились на портале сообщества расследователей InformNapalm.

В частности, там есть фотографии, которые были сделаны во время новогоднего корпоратива. Уточняется, что их ранее не было в открытом доступе, так что ради их получения пришлось провести определенную работу.

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"Фото с новогоднего корпоратива военного преступника РФ, полковника Атрощенко и его коллег офицеров. Их удалось вытащить благодаря переписке с фотографом, которая предоставляла Атрощенко услуги съемок корпоратива", – сказано в сообщении.

Корпоратив пилотов-убийц РФ / informnapalm.org

Уточняется, что расследователи также получили доступ к почте жены Атрощенко – Лилии, 1982 года рождения.

Среди сообщений были обнаружены фото откровенного содержания, которые жена пилота-убийцы посылала своему мужу.

При этом Лилия Атрощенко попалась также на удочку активистов, которые попросили ее сделать групповое фото вместе с женами других офицеров из в\ч 75387. Ни о чем не подозревающие жены российских пилотов-убийц сделали несколько фото на военном аэродроме в парадных мундирах своих мужей - военных преступников.

В то же время они по глупости оказали услугу украинской разведке, "засветив" боевые самолеты оккупантов, которые продолжают бомбить мирные украинские города.

/ informnapalm.org

Напомним, ранее стало известно имя полковника страны-агрессора России, который отдавал приказы своим подчиненным бомбить драмтеатр, роддом и детскую больницу в Мариуполе – это 41-летний Сергей Атрощенко. При этом оказалось, что сам он родом из города Овруч Житомирской области.

Имя оккупанта, который совершал военные преступления против украинцев, удалось установить украинской команде "Кибер Сопротивление".

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