Отдал приказ бомбить драмтеатр и роддом в Мариуполе: установлено имя полковника РФ родом из Украины

Российский полковник-оккупант родился на Житомирщине, но это не остановило его от того, чтобы давать преступные приказы о бомбардировке Украины.

Российский полковник Сергей Атрощенко, который приказывал бомбить Мариуполь/ informnapalm.org

Стало известно имя полковника страны-агрессора России, который отдавал приказы своим подчиненным бомбить драмтеатр, роддом и детскую больницу в Мариуполе – это 41-летний Сергей Атрощенко. При этом оказалось, что сам он родом из города Овруч Житомирской области.

Имя оккупанта, который совершал военные преступления против украинцев, удалось установить украинской команде "Кибер Сопротивление". Данные обнародовало волонтерское сообщество Inform Napalm.

Отмечается, что Сергей Атрощенко – командир в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка РФ. Его авиаполк дислоцируется на аэродроме в окрестностях города Приморско-Ахтарск Краснодарского края на берегу Азовского моря.

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В разведывательном сообществе отмечают, что Атрощенко родился в Овруче на Житомирщине, а затем жил в российском городе Липецк. Сейчас он проживает в элитной квартире в российском городе Приморско-Ахтарск, которая расположена в 350 метрах от набережной.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что именно Атрощенко отдавал приказы бомбить Мариуполь.

"Убийца мариупольцев номер один установлен. Тот, кто отдавал приказы и контролировал бомбардировку драмтеатра, роддома и детской больницы", – написал Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе

Ранее, 11 марта, в оккупированном поселке Мангуш Донецкой области, расположенном в 10 километрах от Мариуполя, прогремели мощные взрывы. Они произошли в месте расположения российских оккупантов. В результате есть десятки ликвидированных и семеро раненых захватчиков.

Напомним, 16 марта под оккупированным Мариуполем Донецкой области взлетел на воздух склад боеприпасов российских захватчиков, над формированием которого они работали неделями. Начался пожар и детонация.

В понедельник, 27 марта, в Приморском районе Мариуполя Донецкой области раздались взрывы. После этого стало известно, что был взорван автомобиль одного из главарей российских захватчиков – так называемого "начальника мариупольской полиции" Михаила Москвина. Пропагандисты после этого сообщили, что Москвин жив, но получил контузию.

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