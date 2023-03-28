УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина: Украина предлагает "правильный финал войны" — ОП

28 марта 2023, 09:35
Китай должен взять под более действенный контроль экономику и государственную архитектуру РФ, считает Михаил Подоляк.
Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
Владимир Зеленский, Си Цзиньпин / Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров президента Украины Владимира Зеленского с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

"Есть предложение Украины переговорить, потому что непосредственно президент Зеленский общается со всеми глобальными лидерами для того, чтобы объяснить природу войны и позицию Украины по поводу финала этой войны, правильный финал войны", — рассказал он в интервью Радио НВ.

Представитель ОП пояснил, что Украина ждет ответа от Китая на предложение переговоров между лидерами двух стран.

видео дня

"А без этого невозможно на себя брать функции, как, например, Китай в рамках своего предложения, относительно мирного урегулирования брал на себя модерационные функции без общения на уровне Зеленский Си Цзиньпин это невозможно", — уверен он.

При этом Подоляк добавил, что лидер КНР после визита в Россию увидел совершенно неадекватную политическую элиту в лице диктатора Владимира Путина. Поэтому Китай должен взять под более действенный контроль экономику и государственную архитектуру России, как это сделала сама РФ по отношению к Беларуси с Александром Лукашенко, резюмировал он.

Ранее сообщалось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин мог планировать провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Больше новостей:

Владимир Зеленский Си Цзиньпин Михаил Подоляк новости Китая война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:48

О чем нельзя рассказывать никому и никогда: вещи, которые нужно держать в секрете

09:47

Оккупанты доходят до центра Бахмута - ISWВидео

09:40

Как легко и быстро почистить много чеснока - три самых рабочих способа

09:40

Мать запрещает бабушкам и дедушкам менять подгузники своему ребенку, чтобы "защитить его частную жизнь"

09:35

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина: Украина предлагает "правильный финал войны" — ОП

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:25

Кремлевские самоубийцы занимаются самовнушениеммнение

09:08

"Пока не вымрут последние поколения живших при Путине": Сотник назвал сроки декриминализации РФВидео

08:52

"Будет горячее, чем в Бахмуте": РФ может перебросить войска в другой город – ЖдановВидео

08:50

Ядерный шантаж Путина: у Зеленского назвали главную цель Кремля

Реклама
08:12

"Путин вызвал огонь на себя": партнеры Украины активизировали все средства, чтобы РФ проиграла – МаломужВидео

08:09

Украина может получить не менее 40 французских истребителей Mirage - Intelligense Online

08:08

Почему кошка хочет залезть в шкаф и как отучить ее это делать

07:21

Ночная атака дронов на Киев: после взрыва вспыхнул пожар - все подробности

06:45

Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и истребителями Су-35: силы ПВО сбили 12 Shahed из 13Видео

06:38

Почему Путину не удается помешать поставкам оружия в Украинумнение

05:30

Гороскоп на апрель 2023 для Близнецов: джекпот, романтика и удовольствия

04:30

Это не последняя война для Украины, в 2025-м она может быть участником противостояния с Китаем – СотникВидео

03:35

Крах режима Путина и начало распада России: Сотник рассказал, когда начнут "отплывать" регионыВидео

03:20

Новый и очень легкий салат весны 2023: рецепт, который покорил многих звездВидео

03:00

"Придется прятаться": Сотник рассказал, как россиянам в скором времени будет страшно выйти на улицуВидео

Реклама
02:35

Бывшая жена Илона Маска показала их крошку-дочь и назвала странное имя девочки

02:05

Засеки треснут от богатого урожая: как правильно вырастить свеклу в огородеВидео

01:35

Публицист спрогнозировал, будет ли Путин после ордера на арест ездить по мируВидео

00:51

Без чего нельзя выходить на улицу 28 марта, чтобы не остаться без денег: приметы и все запретыВидео

00:23

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

00:04

В ряде областей объявили тревогу: оккупанты атакуют Украину "Шахедами" с двух направлений - ИгнатВидео

27 марта, понедельник
23:35

Муж изменил жене с ее сестрой: теперь они обе беременные

23:09

"Враг ответит за каждый удар": Зеленский провел заседание Ставки в ДнепреВидео

22:54

Пенсии в Украине с 1 апреля вырастут: кто получит новые выплатыВидео

22:51

Не только грудь и шикарные ножки: как сейчас выглядит настоящая Эльвира-повелительница тьмы

22:49

У Зеленского отобрали кусок шоколада из-за риска покушения на жизнь

22:22

Германия в пять раз увеличит военную помощь Украине - SpiegelВидео

22:16

Пять бронемашин "Ахмат" не доехали до Херсонщины: в ГУР рассказали об инциденте на Крымском мосте

21:53

"Стыдоба какая-то": Лолита оконфузилась и без стыда показала, как заплыла жиромВидео

21:30

"Наносим по врагу превентивные удары": в ВСУ сообщили о стабилизации ситуации в БахмутеВидео

21:21

Поражение в Украине приведет к потере РФ трех анклавов, на Кавказе начнутся свои события – СотникВидео

21:16

В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за ядерную авантюру ПутинаВидео

20:31

Украину накроют сильнейшие ливни и снегопад: на дорогах будет "катастрофа" - синоптикВидео

20:22

Боевые машины Challenger 2, Stryker, Cougar и Marder на балансе ВСУ: опубликованы первые кадрыВидео

20:11

Последний раунд поднятия ставок от Путина?мнение

Реклама
19:41

Гороскоп для Тельцов на апрель 2023: сюрпризы и неожиданная смена плановВидео

19:36

Нашла свой Ролекс в мире Кассио: у Шакиры новый роман - СМИВидео

19:20

Путин так и останется сатаной, а россияне еще долго будут изгоямимнение

19:12

В Украине продолжается мобилизация, никаких волн нет – Минобороны

19:05

В Литве агрессивный мужчина избил украинца и обругал Зеленского

18:47

Гороскоп на апрель 2023 года для Овнов: что принесет второй месяц весныВидео

18:42

Стал отцом более 550 детей: серийный донор спермы обвел за нос сотни женщин во всем мире

18:34

Как понять, хороший кофе или нет: 4 совета для выбора вкуснейшего напитка

18:10

"Уничтожит даже США": Патрушев выдал бред о российском "уникальном оружии"Видео

17:23

Новая оптическая иллюзия настолько сильна, что только 2% людей могут видеть скрытое изображение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять