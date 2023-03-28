Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина: Украина предлагает "правильный финал войны" — ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров президента Украины Владимира Зеленского с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.
"Есть предложение Украины переговорить, потому что непосредственно президент Зеленский общается со всеми глобальными лидерами для того, чтобы объяснить природу войны и позицию Украины по поводу финала этой войны, правильный финал войны", — рассказал он в интервью Радио НВ.
Представитель ОП пояснил, что Украина ждет ответа от Китая на предложение переговоров между лидерами двух стран.
"А без этого невозможно на себя брать функции, как, например, Китай в рамках своего предложения, относительно мирного урегулирования брал на себя модерационные функции без общения на уровне Зеленский Си Цзиньпин это невозможно", — уверен он.
При этом Подоляк добавил, что лидер КНР после визита в Россию увидел совершенно неадекватную политическую элиту в лице диктатора Владимира Путина. Поэтому Китай должен взять под более действенный контроль экономику и государственную архитектуру России, как это сделала сама РФ по отношению к Беларуси с Александром Лукашенко, резюмировал он.
Ранее сообщалось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин мог планировать провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Война в Украине: позиция Китая
Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.
Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.
Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.
При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.
Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.
Больше новостей:
- США могут обнародовать данные разведки о планах Китая поставлять оружие РФ – WSJ
- "Китай будет последней надеждой РФ": эксперт оценил, сможет ли Кремль уговорить Пекин помочь в войне
- Эксперт объяснил, как противостояние Китая и США отразится на Украине