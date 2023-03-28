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"Путин вызвал огонь на себя": партнеры Украины активизировали все средства, чтобы РФ проиграла – Маломуж

28 марта 2023, 08:12
Перспектив в войне у главы Кремля уже нет. Он хотел поставить условия НАТО и Европе, но все вышло наоборот. Это будет иметь серьезные последствия для Путина.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Партнеры Украины активизировали все средства, чтобы РФ проиграла, отмечает Маломуж/ Главред, сайт Кремля

Западные государства объединили свои усилия и еще больше помогают украинцам, ведь понимают, что страна-агрессор Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств. Агрессивная ядерная риторика российского диктатора Владимира Путина еще больше сплотила Запад. Глава Кремля просчитался и сам вызвал огонь на себя.

Путин хотел поставить условия НАТО и Европе, но всё получилось наоборот, и это будет иметь серьезные последствия для российского диктатора. Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю".

"В этой ситуации я считаю, что Запад фактически не имеет выбора. Объединены все усилия партнеров Украины. Агрессивный режим в России угрожает уже не только нашей стране, но и Европе, странам НАТО. Учитывая ядерный шантаж, он угрожает и всему миру", – отметил Маломуж.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Одна из причин, почему Запад так активно поддерживает Украину и желает ей победы на поле боя, заключается в том, что гипотетическая победа российского диктатора Путина в войне угрожает Польше и другим государствам. Запад также будет объединять все политические усилия, чтобы поставить главу Кремля на место, и чтобы либо Путин вывел все российские оккупационные войска из Украины, либо в РФ окончательно упал путинский режим, говорит эксперт.

Ядерная риторика, в частности, последние заявления Путина о намерении разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси, еще больше сплотила Запад.

"Элиты на Западе настроены на то, что агрессор должен отвечать. Отсюда и заверения Украины в том, что помощь продлится столько, сколько это нужно. И увеличение производств, и увеличение закупок, прежде всего боеприпасов, и строительство новых заводов – всё это свидетельствует о том, что Запад рассчитывает на долгосрочную перспективу", – сказал Маломуж.

Эксперт отметил, что сейчас активизированы все средства партнеров Украины, Путин сам вызвал огонь на себя.

"Он хотел поставить условия НАТО, Европе, а всё получилось наоборот. Последствия для него будут очень серьезными. Перспектив для Путина нет", – подытожил Маломуж.

Путин "повышает ставки" своей ядерной риторикой

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

После этого издание CNN сообщало, что диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин своим заявлением о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие пытается еще больше повысить уровень угрозы в Европе. Таким образом Путин хочет "поднять ставки" в противостоянии РФ с Западом. Глава Кремля пытается угрожать таким оружием не так Украине, как странам НАТО, в частности, Польше, Литве и Латвии.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отмечал, что намерения Путина отправить тактическое ядерное оружие в Беларусь связаны, в том числе, и с поражением его войск на поле боя в Украине. Путин пошел на повышение ставок, однако Запад шантажу не поддастся. Перемещения ядерного оружия не останутся незамеченными.

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