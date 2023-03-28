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Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и истребителями Су-35: силы ПВО сбили 12 Shahed из 13

28 марта 2023, 06:45
Всего при обстреле россияне использовали 13 "шахедов", один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две управляемые авиационные бомбы.
Дым, дроны-камикадзе Шахед
Ночью РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед / pixabay.com, Telegram

В ночь на 28 марта во время российских обстрелов Воздушные силы ВСУ сбили 12 БПЛА Shahed-136/131 и один дрон-разведчик Гранат-4.

Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, всего при обстреле россияне использовали 13 "шахедов", один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две управляемые авиационные бомбы. Атака "шахедов" осуществлялась с северного и юго-восточного направления.

Истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

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"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА "Гранат-4", - сообщили в Воздушных силах.

Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и истребителями Су-35: силы ПВО сбили 12 Shahed из 13
t.me/kpszsu

Также в Воздушных силах показали видео со сбитым вражеским дроном.

Силы ПВО сбили вражеский дрон
Силы ПВО сбили вражеский дрон / скриншот

Как сообщал Главред, поздно вечером 27 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сирена звучала в том числе и в столице. Прогремели несколько взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице были взрывы в Оболонском и Святошинском районах.

"В Святошинском районе горит помещение магазина", - написал мэр Киева.

Пострадавших, по предварительным данным нет.

Напомним, в ночь на 24 марта страна-оккупант Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В результате вражеского обстрела беспилотниками иранского производства в Кривом Роге зафиксировано попадание. Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате атаки "Шахедами" в Кривом Роге нет погибших или раненых.

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