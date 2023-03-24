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Ночью оккупанты атаковали "Шахедами" Украину: есть попадание в Кривом Роге

24 марта 2023, 06:42
Звуки взрывов были слышны в Сумском районе Сумской области. В Киевской ОВА также сообщали об угрозе атаки вражеских беспилотников.
Бомбоубежище
Прошлой ночью РФ атаковала Украину дронами-камикадзе / Фото УНИАН

В ночь на пятницу, 24 марта, страна-оккупант Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В результате вражеского обстрела беспилотниками иранского производства в Кривом Роге зафиксировано попадание.

Удар подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул в Facebook. Он призвал жителей не публиковать в сети кадры с места прилета.

Отметим, что на территории Днепропетровской области воздушную тревогу из-за угрозы дроновых или ракетных атак РФ с полуночи пятницы объявляли дважды: первая продолжалась почти полчаса, вторая – с 02:53 до пяти утра.

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Во время них жители Кривого Рога сообщали о звуках взрывов. Прилет глава городской военной администрации подтвердил около 04:00.

Кроме того, звуки взрывов были слышны в Сумском районе Сумской области. Как передает Суспильне Сумы, о взрывах стало известно около 00:11 ночи.

В Киевской ОВА также сообщали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

РФ атаковала Украину дронами ночью 22 марта

В ночь на 22 марта российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Вражеские "Шахеды" зафиксировали в ряде регионов Украины.

Во время ночной атаки россиян получил повреждение один из объектов инфраструктуры в Житомирской области.

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ ночью нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки дронов 22 марта в городе Ржищев Киевской области повреждены общежития и лицей.

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