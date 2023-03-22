Ночью РФ атаковала Украину дронами: 16 "Шахедов" из 21 уничтожены силами ПВО

Российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар по Украине с использованием БПЛА "Шахед-136".

РФ атаковала Украину дронами Shahed-136 / Фото - Mil.gov.ua

В ночь на 22 марта российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Вражеские "Шахеды" зафиксировали в ряде регионов Украины, в том числе и в Киевской области.

В результате успешной работе сил противовоздушной обороны все ударные беспилотники были уничтожены. Об этом в Telegram сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Враг не прекращает атаки на Киев. Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены", - написал Попко.

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По предварительным данным, жертв и разрушений в результате ночной атаки беспилотниками нет.

О работе сил ПВО в области также сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он обратился к жителям региона с призывом не публиковать результаты работы украинских военных.

В Хмельницком во время воздушной тревоги прозвучал громкий взрыв. Согласно информации Хмельницкой ОВА, прилетов на территории области не зафиксировано. В регионе работали украинские силы ПВО.

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ ночью нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО.

Как сообщал Главред, ранее пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что удары иранскими БПЛА истощают украинскую систему противовоздушной обороны, что усиливает необходимость в дополнительных поставках вооружения.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты используют 1750 иранских беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

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