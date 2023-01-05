Атаки "Шахедов" продолжатся до мая: в ISW подсчитали, как быстро РФ использует иранские дроны

Украинские силы ПВО сбили 540 российских ударных беспилотников. Контракт России с Ираном предусматривает передачу 1750 дронов.

Оккупанты атаковали Киев дронами ночью 1 января. На "Шахедах" написали "С Новым годом!" / Telegram Небытов

Российские оккупанты используют 1750 иранских беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании ударов по украинской критической инфраструктуре и, вероятно, значительно исчерпали свои текущие запасы этих систем, пишут в ISW.

Эксперты считают, что Россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном с целью обеспечения большего количества высокоточных систем вооружений для использования в Украине.

Представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Вадим Скибицкий сообщил 4 января, что российские войска использовали около 660 беспилотников иранского производства Shahed-131 и Shahed-136 в Украине с момента их первого применения в сентябре 2022 года.

Ранее ISW подсчитала, что в прошлом месяце российские силы увеличили темпы атак беспилотников на критически важную инфраструктуру Украины, в основном с использованием беспилотников Shahed.

4 января официальный представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что российские войска используют беспилотники "Шахед", потому что они могут лучше уклоняться от обнаружения на радарах, така как летят низко к земле, особенно вдоль реки Днепр.

Игнат сообщил, что украинские силы ПВО сбили 540 российских ударных беспилотников, но заявил, что даже при 100-процентном уровне сбития "Шахеды" все еще могут нанести ущерб украинским городам, поскольку их боеголовки не обязательно всегда взрываются при перехвате украинскими противоракетными средствами. Скибицкий добавил, что российские силы используют массивные рои беспилотников "Шахед" для прорыва украинской ПВО, и отметил, что российские силы не смогли бы добиться подобных результатов, если бы они использовали от пяти до десяти дронов одновременно. В результате российские силы обкатывают значительное количество этих беспилотников, прибывающих из Ирана партиями по 200 и 300 единиц.

Скибицкий сообщил, что контракт России с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников и что российским силам в настоящее время необходимо пополнить свои запасы после интенсивного использования этих систем в предыдущие дни.

Представитель ГУР также сообщил, что у ГУР есть разведданные, которые предполагают, что Россия получит очередную партию беспилотников иранского производства в неустановленную дату.

Как указывают эксперты, российские войска используют в Украине все обещанные 1750 беспилотников иранского производства до мая 2023 года, если они будут применять их такими же темпами, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Атака Украины 31 декабря - 1 января

31 декабря во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Россия запустила по Украине ракеты.

В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре.

Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах.

Во время атаки на Киев в Печерском районе был ранен журналист из Японии.

Разные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна - в Печерском, один детсад в Соломенском районе.

В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 - пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

В ночь на 1 января 2023 года российские войска атаковали Украину с воздуха. Враг запускал, в частности, беспилотники. 45 иранских дронов-камикадзе "Шахед" удалось сбить силам ПВО.

Под ударом оказались в том числе Киев и область.

Один из дронов упал на спортивной площадке, где играют дети. Оккупанты цинично написали на беспилотнике "С Новым годом".

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