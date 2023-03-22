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РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области: есть жертвы, люди - под завалами

22 марта 2023, 09:38
В результате атаки 3 человека погибли, в том числе водитель скорой, который приехал на вызов. В медицинское учреждение госпитализированы 7 человек.
РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области
РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

В результате ночной атаки дронов 22 марта в городе Ржищев Киевской области повреждены общежития и лицей. Известно о трех погибших, также под завалами могут быть люди.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС, частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.

По данным спасателей, в 06:50 пожар был ликвидирован на площади 330 кв.м.

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"По состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасен 1 человек. Вероятно, под завалами находятся 4 человека", - говорится в ГосЧС.

Последствия атаки дронов РФ
После удара дрона вспыхнул пожар / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Сейчас на месте происшествия работают 111 человек и 28 единиц техники, работает мобильно-оперативная группа. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области: есть жертвы, люди - под завалами
Поисково-спасательные работы продолжаются / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA
повреждены общежития и лицей в городе Ржищев
Повреждены общежития и лицей в городе Ржищев / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

По данным Офиса генпрокурора, вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе.

"В результате атаки 3 человека погибли, в том числе водитель скорой медицинской помощи, который приехал на вызов. По предварительным данным в медицинское учреждение госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок", - сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, идет поиск трех гражданских лиц, которые могут находиться под завалами.

РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области: есть жертвы, люди - под завалами
РФ атаковала дронами Киевщину / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Киевская областная прокуратура начала расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКК).

РФ атаковала Украину дронами ночью 22 марта

В ночь на 22 марта российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Вражеские "Шахеды" зафиксировали в ряде регионов Украины.

Во время ночной атаки россиян получил повреждение один из объектов инфраструктуры в Житомирской области.

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ ночью нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО.

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