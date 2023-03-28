В ряде областей объявили тревогу: оккупанты атакуют Украину 'Шахедами' с двух направлений - Игнат

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице были взрывы. Предварительно - в Оболонском и Святошинском районах.

Оккупанты атакуют Украину "Шахедами" / pixabay.com, Telegram

Вечером 27 марта в Киеве и нескольких областях Украины началась воздушная тревога. Русские оккупационные войска начали атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, украинские защитники сбивают вражеские воздушные цели, которые захватчики пустили с двух направлений.

"Происходит то, что всегда. Время от времени враг атакует Украину "Шахедами-136" или "Шахедами-131". Атакуют с севера и юго-восточного направления. Это Брянская область, а также восточное побережье Азовского моря. Там группа " Шахедов "и там группа" Шахедов", - рассказал Игнат.

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По его словам, украинские защитники охотятся за вражескими дронами. При этом, как подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ, если украинцы услышат взрывы, то это будет означать, что работают системы ПВО, но могут быть и "прилеты".

"Уже есть определенные результаты, несколько "Шахедов" уничтожены в Киевской области, из Черниговской области они улетели. И в Днепропетровской области тоже, по предварительной информации, есть сбитие", - отметил он.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице были взрывы. Предварительно-в Оболонском и Святошинском районах.

"Все службы следуют на место. Подробности - впоследствии", - написал он в Telegram.

Также он сообщил, что в Святошинском районе столицы пылает помещение магазина. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что в ночь на пятницу, 24 марта, страна-оккупант Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. в результате вражеского обстрела беспилотниками иранского производства в Кривом Роге зафиксировано попадание. Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате атаки "шахедами" в Кривом Роге нет погибших или раненых.

Кроме того, в ночь на 22 марта российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Вражеские "Шахеды" зафиксировали в ряде регионов Украины. Во время ночной атаки россиян получил повреждение один из объектов инфраструктуры в Житомирской области.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки дронов 22 марта в городе Ржищев Киевской области повреждены общежития и лицей.

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