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"Враг ответит за каждый удар": Зеленский провел заседание Ставки в Днепре

27 марта 2023, 23:09
По словам главы государства, командующие оперативных направлений доложили о фактической ситуации на фронте.
'Враг ответит за каждый удар': Зеленский провел заседание Ставки в Днепре
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта впервые провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре. Об этом украинский гарант рассказал во время своего вечернего видеообращения.

"Только что провел заседание Ставки – впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь, в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области", - рассказал Зеленский.

По словам главы государства, командующие оперативных направлений доложили о фактической ситуации на фронте.

видео дня

Генерал Сырский, генерал Тарнавский – они были лично. Те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, на наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север. Был доклад главкома и других", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту украинских рубежей по всей протяженности фронта – от Херсонщины до Харьковщины.

"Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, за Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев – и не только за время полномасштабной войны, но и за время от 14-го года", - подчеркнул украинский гарант.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия продолжает убивать украинцев. Однако полномасштабное поражение РФ станет надежной гарантией безопасности для Украины и защитой от новых агрессий и кризисов.

"Шаг за шагом делаем все возможное и везде, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом. Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях, в своих попытках подменить историческую правду какими-то имперскими мифами. Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей", - сказал Зеленский.

Также президент Украины заявил, что российский диктатор Владимир Путин виновен в тяжких военных преступлениях, совершенных оккупационными войсками РФ на территории Украины. Украина ни при каких обстоятельствах не может идти на компромисс с государством-агрессором. "Ясно, что он виноват. Поэтому Украина не может идти на компромисс", - заявил глава государства.

Зеленский назвал Путина "убийцей". По его словам, российские войска "убивали, насиловали, забирали и уничтожали" граждан Украины. Он подчеркнул, что намерен добиваться его привлечения к ответственности.

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