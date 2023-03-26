Роют траншеи и эвакуируют семьи: у Зеленского рассказали о бешеной панике россиян в Крыму

Представительница президента в Крыму отметила, что россияне пытаются вывезти свои семьи из Джанкоя и Красноперекопска.

У Зеленского рассказали о безумной панике оккупантов в Крыму / УНИАН / injir.media

Российские оккупационные войска начали изрядно паниковать из-за предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины в направлении Крыма. В связи с этим, захватчики роют траншеи, обустраивают хранилища, а также эвакуируют свои семьи с временно оккупированного полуострова. Об этом сообщила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

"Оккупационные администрации очень волнуются, военные уже роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова или роют траншеи на Керченском полуострове, на перешейке. Это действительно у них паника начинается, они очень боятся относительно украинского наступления на территорию Крыма, пытаются частично обустраивать места для хранения, бомбоубежища. И то, они это начали делать после давления со стороны Крымского местного населения", - рассказала Ташева в эфире Radio NV.

Представительница президента в Крыму обратила внимание на то, что визит российского диктатора Владимира Путина на оккупированный полуостров состоялся без торжеств или больших концертов.

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"Я не думаю, что это каким-то образом успокоило местных жителей, все прекрасно все понимают. Крым максимально втянут в войну, является большой военной базой, поэтому все это прекрасно понимают, начинают постепенно выезжать с территории полуострова", - отметила Ташева.

В частности, по ее словам, россияне, проживающие в Крыму незаконно, представители так называемых "правоохранительных органов" пытаются вывезти свои семьи из Джанкоя и Красноперекопска.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

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