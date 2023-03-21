"Оккупанты не в состоянии наступать": Яковенко рассказал, назревает ли паника и раскол элит в Кремле

Российский оппозиционер подчеркнул, что оккупационные войска не в состоянии наступать, но они еще способны воевать.

Российский оппозиционер рассказал, назревает ли паника и раскол элит в Кремле / Минобороны РФ

У страны-агрессора России нет никаких возможностей для наступления. Однако у Москвы есть множество возможностей для продолжения войны с Украиной. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко.

По его словам, война России против Украины может продолжаться еще достаточно долго. Российский оппозиционер подчеркнул, что оккупационные войска не в состоянии наступать, но они еще способны воевать.

"Панику можно рассматривать с разных ракурсов. Кто-то паникует, а кто-то нет. В разных кругах ситуация отличается. Например, очевидная паника и тревожные настроения царят среди российских миллиардеров. Они пытаются найти способы отмазаться от санкций и сказать, что они не являются российскими предпринимателями. Целый ряд лиц уже выступил с таким заявлением, они пытаются сбежать", - рассказал Яковенко.

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Кроме того, как отметил российский оппозиционер, есть попытки некоторых чиновников избавиться от санкций и уехать из России.

"Ощущение конца прослеживается у лиц, которым некуда бежать – прежде всего среди военных, чиновников и пропагандистов, которые особенно "отличились". Похоже, они это чувствуют, а эмоции проявляются в эфире", - сказал он.

Но, в целом, режим достаточно устойчив, считает российский оппозиционер. По его мнению, до смерти путинского режима еще далеко.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Российское "большое наступление" провалилось

Недавно в Институте изучения войны заявили, что "крупное наступление" российской оккупационной армии, вероятно, достигает своей кульминации. При этом РФ так и не добилась существенных побед. Аналитики утверждают, что россияне не достигают поставленных целей, например по тактическому захвату Бахмута. Кроме того, у них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки-Донецка и Угледара.

Ранее мобилизованные из Ленинградской области и Петербурга записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину, в котором рассказали, что на Донбассе командование РФ отправляет их на штурм без подготовки.

"Наш отряд понес большие потери. Нас отправили на штурм укрепрайона под Авдеевкой без разведки, без надлежащей артиллерийской подготовки, без связи с другими подразделениями. В результате потери составили более 70% личного состава. Несмотря на это, а также на потерю всего полевого командующего состава и в отсутствии тяжелого вооружения, остатки нашего подразделения собираются отправить на убой с автоматами против артиллерии и танков", - зачитывает обращение один из оккупантов.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в мае может начаться контрнаступление Украины. По его словам, к этому времени война будет позиционной.

"Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы смакуем ту информацию, которую вбросили в Международное информационное пространство. Запад уже немного "переварил" информацию о контрнаступлении. Издание The Economist, на мой взгляд, подытожило любые разговоры о контрнаступлении: они назвали количество контрнаступательной группировки, которую якобы мы готовим, и даже назвали сроки проведения", - сказал Жданов.

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