УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Россиян рвет на куски": Жданов назвал сроки наступления ВСУ

17 марта 2023, 21:45
Жданов отмечает, что Генштаб ВСУ "все правильно сделал", но информационное пространство заполнено множеством вариантов украинского контрнаступления.
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов / Главред, Минобороны РФ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что контрнаступление Украины может начаться в мае. По его словам, к этому времени война будет позиционной.

"Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы смакуем ту информацию, которую вбросили в международное информационное пространство. Запад уже немного "переварил" информацию о контрнаступлении. Издание The Economist, на мой взгляд, подытожило любые разговоры о контрнаступлении: они назвали количество контрнаступательной группировки, которую якобы мы готовим, и даже назвали сроки проведения", – сказал Жданов в интервью ТСН.ua.

Он продолжил и сказал, что сейчас волна перешла в Россию. На сегодняшний день там рассматривается два основных сценария контрнаступления ВСУ.

видео дня

"Ожидание смерти гораздо хуже смерти. В России сейчас именно так. Мы должны просто смаковать их истерику и то, как их рвет на куски, а они не знают, что делать. Они это воспринимают как тупик и понимают, что контрнаступление произойдет. Но не понимают где, как и когда", – отметил Жданов.

Он убежден, что Генштаб ВСУ "все правильно сделал" и констатировал, что информационное пространство заполнено множеством вариантов развертывания украинского контрнаступления.

"А сам Генштаб внутри себя планирует эту операцию и готовит войска к реальному контрнаступлению. Где оно состоится – никто не знает. Что касается сроков, я думаю, что это произойдет в мае. Потому что нам нужно получить вооружение, сформировать бригады. Что будет происходить до того времени на линии фронта? Я думаю, будет позиционная война", – прогнозирует Жданов.

Когда ВСУ перейдут в контрнаступление

Советник главнокомандующего ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров ранее заявил, что армия Украины перейдет к реализации сценария контрнаступательной операции после получения бронетехники от Запада. Также войскам нужно решить вопросы с боеприпасами и логистикой.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что ВСУ пойдут в наступление через 2 месяца. Чиновник также придерживается точки зрения, согласно которой Киеву следует урегулировать вопросы с вооружениями и боеприпасами.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что ВСУ начнут контрнаступление на Луганщине через 2-3 недели. По его словам, за это время армия соберет необходимые резервы для проведения своей операции.

Читайте также:

война в Украине Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:00

Си Цзиньпин попал на растяжку: ордер для Путина стал ударом по мировым амбициям Китая

21:45

"Россиян рвет на куски": Жданов назвал сроки наступления ВСУВидео

21:21

После ордера Путин стал "лакомым кусочком" для собственного окружения - КочетковВидео

20:55

Зеленский ошеломляюще отреагировал на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

20:28

"Хранитель ценностей": Путина начали готовить к президентским выборам в РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:24

"Ищу адвоката для защиты в Гааге": в сети высмеяли Путина из-за ордера на его арестВидео

20:13

50-летняя первая леди Южной Кореи выглядит как девочка: удивительные фото

20:05

Ежедневно до 1500 оккупантов: стали известны новые цифры потерь РФ в УкраинеВидео

19:59

У Путина остался единственный способ избежать Гааги – умеретьмнение

Реклама
19:40

Разговаривала и буду разговаривать на русском: участница популярного реалити угодила в скандал

19:27

Началась истерика: в Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

18:46

Знаменитый экс-футболист украинской сборной сбежал на Кипр и заявил, как ужасно жить в УкраинеВидео

18:23

На Киевщине 7-летний мальчик ходил с салфеткой в теле, которую там забыла врач во время операции

18:07

"Юридически ничтожный": в РФ в панике отреагировали на ордер на арест ПутинаВидео

17:44

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

17:42

"Оккупанты в боевой готовности": РФ начала активно готовиться к обороне в Крыму – ГУРВидео

17:28

Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина: реакция Украины и все подробностиВидео

17:25

Данилов рассказал, как будут выдворять представителей Московского патриархата из ЛаврыВидео

17:06

Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в мартеВидео

17:05

Война в Украине и ее последствия для России: чат с журналистом Александром Сотником

Реклама
17:00

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

16:54

Латвия запретила въезд двум певцам-путинистам и телеведущей КудрявцевойВидео

16:33

"С Путиным нужно заканчивать скорее": Данилов обвинил диктатора в планах устроить глобальный голодВидео

16:13

"Полноценной победы не будет": депутат Госдумы заявил на росТБ о неспособности РФ победить УкраинуВидео

16:10

Прямо перед свадьбой: зачем невестам в Индонезии спиливают зубыВидео

16:01

За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчикеВидео

15:58

Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронтеВидео

15:56

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

15:50

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

15:39

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит ПутинВидео

15:30

Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастьеВидео

15:15

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

15:00

"Считают Украину второстепенным вопросом": есть риск потери поддержки украинцев со стороны США – КусаВидео

14:37

Один неверный шаг – и вещь станет тряпкой: как правильно стирать термобелье в машинке

14:31

Киев продлевает работу транспорта и магазинов: что известно о сокращении комендантского часа

14:31

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

14:13

"Четыре города окажутся под ударом": астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФВидео

14:00

Тест по картинке: быстрый способ узнать о своих настоящих предпочтениях

13:52

"До" и "после": Мишина гордо продемонстрировала свою подтянутую фигуруВидео

13:47

Контрнаступление ВСУ начнется между Пасхой и 9-м мая - СвитанВидео

Реклама
13:46

"Доставит Украине беды": в Кремле приступ бешенства из-за передачи ВСУ МиГ-29

13:30

"Сделаем тебя королевой": Лобода рассказала, как ее уговаривали вернуться в РоссиюВидео

13:19

Из-за инцидента с MQ-9 Reaper США могут дать Украине дальнебойные ракеты - КусаВидео

13:07

Визит Си Цзиньпина в РФ: в Китае заговорили о "мире" и "переговорах"

13:06

Правда или миф: нужно ли есть суп каждый деньВидео

13:00

Защищал Украину с 2014 года: на Донбассе оборвалась жизнь киборга Сергея КройтораВидео

12:58

В среднем больше 15 тысяч грн: стало известно, кто в Украине получает гигантскую пенсиюВидео

12:35

"Будут подлодки Украины, самолеты": Симоньян запаниковала в прямом эфире, что РФ уничтожатВидео

12:28

Девушка Остапчука в белье похвасталась своими параметрамиВидео

12:17

Как очистить даже самую безнадежно грязную духовку: нужно всего 3 ингредиента

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять