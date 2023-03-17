"Россиян рвет на куски": Жданов назвал сроки наступления ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что контрнаступление Украины может начаться в мае. По его словам, к этому времени война будет позиционной.
"Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы смакуем ту информацию, которую вбросили в международное информационное пространство. Запад уже немного "переварил" информацию о контрнаступлении. Издание The Economist, на мой взгляд, подытожило любые разговоры о контрнаступлении: они назвали количество контрнаступательной группировки, которую якобы мы готовим, и даже назвали сроки проведения", – сказал Жданов в интервью ТСН.ua.
Он продолжил и сказал, что сейчас волна перешла в Россию. На сегодняшний день там рассматривается два основных сценария контрнаступления ВСУ.
"Ожидание смерти гораздо хуже смерти. В России сейчас именно так. Мы должны просто смаковать их истерику и то, как их рвет на куски, а они не знают, что делать. Они это воспринимают как тупик и понимают, что контрнаступление произойдет. Но не понимают где, как и когда", – отметил Жданов.
Он убежден, что Генштаб ВСУ "все правильно сделал" и констатировал, что информационное пространство заполнено множеством вариантов развертывания украинского контрнаступления.
"А сам Генштаб внутри себя планирует эту операцию и готовит войска к реальному контрнаступлению. Где оно состоится – никто не знает. Что касается сроков, я думаю, что это произойдет в мае. Потому что нам нужно получить вооружение, сформировать бригады. Что будет происходить до того времени на линии фронта? Я думаю, будет позиционная война", – прогнозирует Жданов.
Когда ВСУ перейдут в контрнаступление
Советник главнокомандующего ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров ранее заявил, что армия Украины перейдет к реализации сценария контрнаступательной операции после получения бронетехники от Запада. Также войскам нужно решить вопросы с боеприпасами и логистикой.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что ВСУ пойдут в наступление через 2 месяца. Чиновник также придерживается точки зрения, согласно которой Киеву следует урегулировать вопросы с вооружениями и боеприпасами.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что ВСУ начнут контрнаступление на Луганщине через 2-3 недели. По его словам, за это время армия соберет необходимые резервы для проведения своей операции.
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