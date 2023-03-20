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Весеннее наступление РФ в Украине достигает кульминации, ВСУ могут перехватить инициативу - ISW

20 марта 2023, 07:31
Оккупанты не достигают поставленных целей, например, по тактическому захвату Бахмута. У них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки-Донецка и Угледара.
Военная техника, война в Украине
За прошедшие сутки ВСУ провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута / Коллаж фото УНИАН

"Большое наступление" российской оккупационной армии, вероятно, достигает своей кульминации. При этом РФ так и не добилась существенных побед. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики утверждают, что россияне не достигают поставленных целей, например, по тактическому захвату Бахмута. Кроме того, у них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки-Донецка и Угледара.

"Недавнее наступление на Авдеевку привело к большим потерям со стороны России, эквивалентным одной роте", - отмечают в ISW.

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Также из-за необходимости усиления находящихся под Угледаром подразделений россияне ухудшают состояние наступления в Донецкой области.

"155-я бригада морской пехоты понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время постоянных неудачных атак на Угледар в ноябре 2022 года и феврале 2023 года, и российское военное руководство, вероятно, в значительной степени возлагается на резервные части 98-й воздушно-десантной дивизии, чтобы компенсировать эти потери", - отмечают аналитики.

Также в район Угледара перемещают некоторые части 8-й воздушно-десантной дивизии, которая расположена в районе Кременной Луганской области. Это "свидетельствуйте об уровне отчаяния со стороны российского командования".

В ISW заявили, что наступления на Бахмут, Угледар, а также по линиям Авдеевка-Донецк и Сватово-Кременная не принесли россиянам ничего, кроме тактических достижений. Сейчас, по мнению аналитиков, у Украины появляется возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление.

Аналитики также отметили, что за прошедшие сутки ВСУ провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута.

Контрнаступление ВСУ

13 марта бывший руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что военные подразделения Украины на Луганщине пойдут в наступление через 2-3 недели. ВСУ нужно собрать необходимые резервы для реализации военной операции.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведения одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях. Российские оккупанты прилагают усилия, чтобы выяснить, где ожидать основного удара.

18 марта спикер Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что контрнаступление ВСУ начнется после того как будут проведены все необходимые мероприятия. Армии нужны слаженные и обученные резервы с новой военной техникой. Они должны обладать возможностями для нанесения решительного удара по войскам агрессора России, чтобы отбросить врага со всех украинских территорий.

Издание Politico писало, что весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов.

Как пишет издание, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

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