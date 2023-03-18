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Армия Украины пойдет в контрнаступление, чтобы выбить войска РФ за границы 1991 года – спикер ВСУ

18 марта 2023, 20:41
Силы обороны Украины начнут контрнаступательную операцию после того как будут проведены все необходимые военные мероприятия, сказал Сергей Череватый.
ВСУ, войска РФ
Украина готовится к контрнаступлению для освобождения всех своих территорий / Коллаж 28-я ОМБр, Минобороны РФ

Контрнаступление ВСУ начнется после того как будут проведены все необходимые мероприятия. Армии нужны слаженные и обученные резервы с новой военной техникой. Они должны обладать возможностями для нанесения решительного удара по войскам агрессора России, чтобы отбросить врага со всех украинских территорий. Об этом заявил спикер Восточной группировки Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что контрнаступление армии Украины с целью освобождения своих территорий начнется после того как войска будут к этому готовы.

По его словам, нужно провести слаживание войск и получить новую военную технику. Подразделения должны быть способными нанести решительный удар по российским оккупантам и отбросить их с территории Украины.

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"Нам просто надо тщательно работать, каждый на своем месте, сохранять единство общества и войска, общества и военно-политического руководства, и просто работать каждому на своем участке. И когда у нас будут все необходимые составляющие для контрнаступления, - это и слаженные обученные резервы, которые будут иметь новую технику, и будут иметь возможность атаковать врага и нанести ему решительное поражение, и после этого отбросить со всей территории Украины", - подчеркнул Сергей Череватый.

Контрнаступление армии Украины

Советник главнокомандующего ВСУ Залужного, генерал-майор Виктор Назаров ранее рассказал о том, что силы обороны Украины перейдут в контрнаступление после получения бронетехники от Запада в нужных количествах.

Также Киеву нужно решить вопросы с боеприпасами и логистикой.

Советник главы ОП Михаил Подоляк полагает, что контрнаступление сил обороны Украины состоится через 2 месяца.

По мнению чиновника, ВСУ нужно получить дополнительное вооружение и боеприпасы.

Бывший руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что военные подразделения Украины на Луганщине пойдут в наступление через 2-3 недели. ВСУ нужно собрать необходимые резервы для реализации военной операции.

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