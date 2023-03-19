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В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танками

19 марта 2023, 16:00
Согласно заявлениям кремлевских пропагандистов, если Путин захочет посетить Германию, то первой на ее территорию ступит нога российского оккупанта.
В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танками
В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина / Википедия, скриншот YouTube

В стране-агрессоре России устроили истерику после заявления министра юстиции Германии Марко Бушманна относительно намерения арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как пишет Оbozrevatel, граждане РФ в привычной себе манере пригрозили Германии военным вторжением. При этом российские пропагандисты выдали, что "Россия набирает обороты", вероятно, говоря о растущих потерях путинской армии.

Так, согласно заявлениям кремлевских пропагандистов, если Путин захочет посетить Германию, то первой на ее территорию ступит нога российского оккупанта. При этом российская сторона не смогла предложить никаких действительных аргументов в защиту своего лидера, кроме пренебрежительных высказываний и угроз в адрес немцев.

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В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танками
Пропагандисты РФ пригрозили Германии войной / скриншот

Более того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал провести правовую оценку заявлений министра юстиции Германии, вызвавшую бурную реакцию в России. Также он заявил, что требование Международного уголовного суда об аресте Путина является "незаконным". Российское правительство не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танками
В РФ отреагировали на намерения ФРГ арестовать Путина / скриншот

После абсурдного заявления Бастрыкина граждане РФ выразили свое недовольство и призвали к аресту министра юстиции Германии. Кроме того, россияне повторили риторику Кремля относительно ядерного оружия, предостерегая, что "шутки со страной, имеющей ядерное оружие, могут закончиться очень плохо". Также россияне, подражая своим пропагандистам, начали угрожать Германии использованием танков.

В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танками
Россияне устроили истерику из-за намерений ФРГ арестовать Путина / скриншот

Напомним, недавно министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Федеративная Республика Германия будет обязана задержать российского диктатора Владимира Путина на своей территории в рамках исполнения ордера на арест, который на него выписали в Международном уголовном суде в городе Гаага (Нидерланды).

"Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их о выполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию и передаст его МКС", - рассказал чиновник.

Как сообщал Главред, 17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МКС и назвал его историческим. "Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей - незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", - отметил президент Украины.

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