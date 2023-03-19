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Германия арестует Путина, если его нога ступит на территорию страны - министр юстиции ФРГ

19 марта 2023, 13:03
Немецкий министр юстиции Марко Бушманн особо отметил, что власти ФРГ обязательно выполнят требование международного уголовного суда об аресте Путина.
Путин, Бушманн
Владимир Путин и Марко Бушманн / коллаж ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Федеративная Республика Германия будет обязана задержать русского диктатора Владимира Путина на своей территории ‒ в рамках исполнения ордера на арест, который на него выписали в Международном уголовном суде в городе Гаага (Нидерланды). Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, сообщает немецкий порта Die Zeit.

"Я ожидаю, что Международный уголовный суд скоро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их о выполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию и передаст его МКС", – рассказал чиновник.

Бушманн особо отметил, что власти ФРГ обязательно выполнят требование МУС, если "нога Путина ступит на территорию Германии" ‒ потому что страна четко подчиняется юрисдикции суда.

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Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

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