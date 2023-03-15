КНР может прибегнуть к шантажу США: аналитик рассказал, что будет с военной помощью для Украины

Несмотря на шантаж со стороны КНР, Запад будет помогать Украине еще более активно, заметил Кочетков.

Аналитик рассказал, что будет с военной помощью для Украины, если Китай начнет шантажировать США / ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Китай может прибегнуть к шантажу Соединенных Штатов Америки, если они не согласятся на мирный план КНР и продолжат поддерживать Тайвань военной техникой. Так, в ответ Китай может укрепить свои связи со страной-агрессором Россией. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Как отметил Кочетков, несмотря на шантаж со стороны КНР, Запад будет помогать Украине еще более активно. По его словам, Соединенные Штаты уже выбрали определенную стратегию и будут продолжать ее.

"Действия Китая на нее практически не повлияют, но они могут повлиять на мирные переговоры, которые состоятся после нашего контрнаступления. Тогда Китай может давить на Россию, потому что у него все просто – он готов поддерживать победителя, а не того, кто потерпел поражение", - пояснил аналитик.

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По его мнению, если ситуация в России будет безнадежной, то Китай будет осторожным, но на стороне Украины, потому что тогда он будет предлагать завершить боевые действия за счет России.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Военная помощь Украине

Напомним, что по данным The Wall Street Journal, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США выделили Киеву более 30 миллиардов долларов на пособия в области безопасности. Штаты предоставили артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радиолокационные системы, беспилотники, бронежилеты, миллионы снарядов, боеприпасов и многое другое.

Как сообщал Главред, 2 марта канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что Украина в ближайшие недели получит новую партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также зенитных ракетных комплексов Iris-T от Германии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

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