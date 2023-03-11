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Россиян охватила паника: у границ РФ пролетел ядерный бомбардировщик США

11 марта 2023, 23:49
Американский бомбардировщик максимально приблизился к Калининградской области РФ.
Boeing B-52
У границ РФ пролетел ядерный бомбардировщик США / Википедия

В субботу, 11 марта, американский ядерный бомбардировщик вместе с польскими истребителями пролетел вдоль границы России. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Мариуш Блащак.

"Польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть упражнений по взаимодействию. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", - написал Блащак в Twitter.

Стоит отметить, что согласно данным Flight Radar, американский бомбардировщик пролетел прямо у границ России с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией, максимально приблизившись к Калининградской области РФ.

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Данные Flight Radar
Данные Flight Radar

Между тем, в российских пабликах эта новость вызвала хаос. Граждане страны-агрессора в панике. Так, российские Telegram- каналы заявляют, что американский бомбардировщик B-52 Stratofortress якобы отрабатывал тренировочные полеты по пуску ракет по Санкт-Петербургу.

Напомним, недавно министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил о готовности стран-союзниц продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией. По его словам, партнеры готовы помочь украинцам весной перейти в контрнаступление.

"Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (по поводу военной поддержки Украины, - ред.). Вместе эта контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", - заявил министр обороны США.

Также недавно в Пентагоне заявили, что США не предоставляют ВСУ разведданные для нанесения возможных ударов по территории страны-агрессора России.

По словам представителя Минобороны США Пэта Райдера, у него нет информации о том, проводит ли Украина операции на территории РФ, а потому стоит обращаться к украинским властям. И вообще генерал отметил, что идея − США предоставляют Украине разведданные для ударов по России − априори абсурдна.

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