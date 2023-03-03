США не воюют с РФ и не дают Украине данные для ударов по ней - Пентагон

США сосредоточены исключительно на поддержке обороны Украины, сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

Пентагон, русский танк / коллаж фото УНИАН

В Пентагоне заявили, что США не предоставляют ВСУ разведданные для нанесения возможных ударов по территории страны-агрессора, РФ. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, у него нет информации о том, проводит ли Украина операции на территории РФ, а поэтому стоит обращаться к украинским властям. И вообще генерал отметил, что идея − США предоставляют Украине разведданные для ударов по России − априори абсурдна.

"Мы не воюем с Россией и не ищем войны с Россией. Мы сосредоточены исключительно на поддержке обороны Украины. И так мы будем продолжать делать", — сказал Райдер.

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Представитель Пентагона заявил, что США регулярно консультируются с украинцами по вопросу военной помощи и боевых действий, что указывает на то, что Украина сосредоточена на боевых действиях исключительно на своей территории.

Прогнозы о распаде России

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что страна-оккупант Россия проиграет войну против Украины и после этого столкнется с территориальными претензиями со стороны других государств. Как полагает Гудков, от Москвы могут потребовать территорий такие страны, как Япония, Китай и Германия.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко полагает, что распад России начнется после того, как регионы поймут – Москва их больше не может контролировать. В такой ситуации развал российского государства остановить уже не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что миру нужно готовиться к распаду государства-оккупанта России. По словам чиновника, механизм сработает вне зависимости от желания политиков западного мира.

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