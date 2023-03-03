УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Война придет в Россию": Пономарев назвал сроки начала боевых действий в РФ

3 марта 2023, 09:49
Илья Пономарев прогнозирует новые акции на территории РФ.
Скриншот
Добровольцы из РДК во время рейда на Брянщине / Скриншот

Бывший депутат Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев прокомментировал рейд группы Русского добровольческого корпуса на территорию Брянской области.

"Их пример должен вдохновить других россиян на борьбу с действующей властью, потому что одна из наших общих задач — показать россиянам, что сопротивление возможно и что есть люди, которые его ведут", — подчеркнул он в комментарии The Insider.

Командир РДК Денис Капустин сообщил, что никаких нападений на мирных нет, не было и не будет, отметил Пономарев.

видео дня

"У меня нет оснований ему не верить. Я считаю, что раз он так говорит, так и есть. Любая информация, которая будет на эту тему поступать, должна восприниматься как гэбэшная провокация со стороны Кремля. Конечно, это будет основная линия российских СМИ. Мы не должны этому поддаваться и вставать в общий хор кремлевских подпевал. Люди в РДК нормальные, разумные и никогда такого не сделают", — пояснил он.

Вместе с тем бывший депутат Госдумы уверен, что в РФ нужно добиться смены власти, но при этом не дать путинскому режиму провести общественную мобилизацию.

"Очевидно, что подобные акции еще будут. Война придет в Россию, и обсуждать тут нечего. Вопрос лишь в том, когда и в какой форме это будет. Действия в России надо начинать, когда будет наступление на Крым со стороны Украины, то есть в завершительной стадии операции", — добавил Пономарев.

Рейд РДК на Брянщине

Напомним, ранее стало известно о перестрелке в Брянской области. Сообщалось, что в регионе идут "бои" и "захват заложников".

В путинском ФСБ говорят, якобы "50 вооруженных людей с желтыми повязками". быстро разделились на две части и пошли по направлению к населенным пунктам Любечаны и Сушаны. И там якобы идут жесткие бои.

Позднее в Telegram было опубликовано видео "Русского добровольческого корпуса", члены которой взяли ответственность за всю операцию на себя. Они заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Читайте еще:

Брянск Илья Пономарев война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:06

США не воюют с РФ и не дают Украине данные для ударов по ней - Пентагон

09:49

"Война придет в Россию": Пономарев назвал сроки начала боевых действий в РФ

09:30

Ему было всего 20 лет: в боях за Украину погиб храбрый доброволец из Прикарпатья

09:20

Гороскоп на сегодня 3 марта 2023: Тельцам – раздумия, Львам - вдохновениеВидео

09:20

Если Россия соберёт 30 тысяч в Приднестровье, то пойдет в наступление на Одессу - ПритулаЭксклюзив

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:02

"Выдерживали прямое попадание ракет": эксперт назвал самые безопасные места во время землетрясенияВидео

08:49

Ольха-М достанет до Крыма: Украина увеличит дальность ударов высокоточных ракетВидео

08:33

"Бавовна" в Подмосковье, где разрабатывали Искандеры и Кинжалы для армии РФ: новые подробности

08:32

Будет ли Иран существовать? Разделение четырех провинций в Южном Азербайджане может закончиться распадом страны

Реклама
08:20

У Москвы есть три недели для принятия решения о выводе войск из Молдовымнение

08:02

"Соловьев же врать не будет": Слепаков поглумился над россиянамиВидео

07:32

Хитрые японцы ставят бутылки с водой возле своих домов: зачем они так делаютВидео

07:28

Россиян ликвидируют сотнями: Данилов назвал потери РФ и Украины в БахмутеВидео

07:27

Оккупанты изменили стратегию по Бахмуту и хотят заставить ВСУ отступить - ISWВидео

07:26

Красота, грация и лучший друзья: 5 самых популярных пород котов в 2023 годуВидео

06:51

От Javelin и Stinger до танков: как выглядят более $30 млрд помощи США Украине - WSJВидео

06:20

Некрологи о Путине после его смертимнение

05:10

Какой предмет вы увидели первым: быстрый тест по картинке расскажет, от чего надо избавиться в жизниВидео

04:05

Для чего вешают лавровый лист над дверью: не все знают об этом секрете

03:20

Как запечь свеклу в духовке, чтобы овощ был мягким и не потерял своей пользы: простые секретыВидео

Реклама
03:20

Они разлетаются за минуту просто горячими: сногсшибательный рецепт пирожков из лавашаВидео

02:52

Без белья, без стыда, но с улыбкой: Катя Лозовицкая снялась обнаженной

02:22

"Зачем делать такие фото?": Волочкова вызвала отвращение и смех у людейВидео

01:38

ДТП, ракетные удары и несчастья: Росс назвал самые плохие дни для поездок в мартеВидео

00:51

Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делатьВидео

00:05

Какую стрижку сделать после 40 лет: 3 кокетливых варианта с эффектом минус 10 летФото

00:01

Сочная и мокрая Ким Кардашьян изогнулась под душем в микро купальнике

02 марта, четверг
23:56

"Лопнет, как переспевший арбуз": Данилов назвал конкретный регион, с которого начнется развал РФВидео

23:56

Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

23:32

"Будет прямое вступление в войну": Медведев в истерике назвал "причину" войны РФ с НАТОВидео

23:20

Украину ждет похолодание: погода будет зимней - синоптикВидео

22:59

Надежда оборвалась: на Винничине похоронят 33-летнего воина, которого год считали пропавшим без вестиВидео

22:33

Вампиры не стареют: как сейчас выглядит Спайк из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

22:20

"Куда бежать надо?": под Москвой случился сильный взрыв, россияне устроили истерикуВидео

22:07

Зеленский провел срочное заседание Ставки: "надо подавить огонь террористов"Видео

22:03

Зеленский жестко поставил Россию на место из-за удара по дому в ЗапорожьеВидео

21:40

"С головой не в порядке": Пугачева ответила россиянамВидео

21:38

Зачем лить пиво в сковородку: хитрый трюк, который спасет кухонный инвентарь

21:26

Эксперт назвал настоящую причину, почему Кремль хотел уничтожить энергоситему УкраиныВидео

20:49

Вся запыленная и с изрезанным лицом: в Запорожье чудом уцелела девушка во время ракетного удараФотоВидео

Реклама
20:17

"Ждем оружие и готовим военных": у Залужного рассказали, когда начнется контрнаступление ВСУВидео

20:14

"Начало освобождения РФ": в ГУР заявили, что события на Брянщине могут подорвать режим ПутинаВидео

19:45

Превратятся в отраву: почему категорически нельзя переваривать яйцаВидео

19:34

Надо "мировое соглашение с Украиной": в РФ устроили истерику и назвали условие участия в ОлимпиадеВидео

19:20

Российские партизаны станут еще жестче и решительнеемнение

19:17

Жена Брюса Уиллиса показала, как актер переживает деменцию

19:13

"Так мы признаем приближение 3-й мировой": в Эстонии обратили внимание на ошибку Запада в отношении УкраиныВидео

18:57

"По меньшей мере год": у Залужного дали неутешительный прогноз по окончанию войны в УкраинеВидео

18:41

Бывшая невестка Елизаветы II откровенно рассказала, что думает про принца Гарри и Меган МарклВидео

18:35

Блинкен поставил условие Лаврову из-за Украины: детали переговоровВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять