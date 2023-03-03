"Война придет в Россию": Пономарев назвал сроки начала боевых действий в РФ

Илья Пономарев прогнозирует новые акции на территории РФ.

Добровольцы из РДК во время рейда на Брянщине / Скриншот

Бывший депутат Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев прокомментировал рейд группы Русского добровольческого корпуса на территорию Брянской области.

"Их пример должен вдохновить других россиян на борьбу с действующей властью, потому что одна из наших общих задач — показать россиянам, что сопротивление возможно и что есть люди, которые его ведут", — подчеркнул он в комментарии The Insider.

Командир РДК Денис Капустин сообщил, что никаких нападений на мирных нет, не было и не будет, отметил Пономарев.

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"У меня нет оснований ему не верить. Я считаю, что раз он так говорит, так и есть. Любая информация, которая будет на эту тему поступать, должна восприниматься как гэбэшная провокация со стороны Кремля. Конечно, это будет основная линия российских СМИ. Мы не должны этому поддаваться и вставать в общий хор кремлевских подпевал. Люди в РДК нормальные, разумные и никогда такого не сделают", — пояснил он.

Вместе с тем бывший депутат Госдумы уверен, что в РФ нужно добиться смены власти, но при этом не дать путинскому режиму провести общественную мобилизацию.

"Очевидно, что подобные акции еще будут. Война придет в Россию, и обсуждать тут нечего. Вопрос лишь в том, когда и в какой форме это будет. Действия в России надо начинать, когда будет наступление на Крым со стороны Украины, то есть в завершительной стадии операции", — добавил Пономарев.

Рейд РДК на Брянщине

Напомним, ранее стало известно о перестрелке в Брянской области. Сообщалось, что в регионе идут "бои" и "захват заложников".

В путинском ФСБ говорят, якобы "50 вооруженных людей с желтыми повязками". быстро разделились на две части и пошли по направлению к населенным пунктам Любечаны и Сушаны. И там якобы идут жесткие бои.

Позднее в Telegram было опубликовано видео "Русского добровольческого корпуса", члены которой взяли ответственность за всю операцию на себя. Они заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

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