Возможно ли контрнаступление ВСУ без западных истребителей: Резников раскрыл сценарий

Глава Минобороны подчеркнул, что передача Украине самолетов западными странами может улучшить наступательные возможности украинских защитников.

Резников рассказал, возможно ли контрнаступление ВСУ без западных истребителей / коллаж УНИАН, 59 ОМПБр

Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление даже без западных самолетов, однако их наличие может повысить эффективность наступательных операций. Об этом во время брифинга заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как отметил министр, вопрос самолетов не повлияет на предстоящее контрнаступление ВСУ. Но его реализация может помочь защитить как можно больше жизней и повысить эффективность наступательных действий наших военных.

"Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем Patriot, NASAMS, Crotale и так далее. Поэтому в первую очередь мы боремся на дипломатическом фронте убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь", - заявил Резников

видео дня

По словам главы Минобороны, успешное наступление заключается в выполнении трех факторов: перевода врага в оборону, прекращения его доминирования в воздухе, уничтожения логистики.

"В этих трех факторах, два – это авиация. Поэтому чем быстрее получим современный самолет, тем будет лучше", - подчеркнул министр.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

Вас может заинтересовать: