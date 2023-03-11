'Руины, обломки, воронки от снарядов': Зеленский пообещал РФ наказание из-за обстрелов Украины

Президент подчеркнул, что РФ стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор.

Зеленский пообещал РФ наказание из-за обстрелов Украины / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы, которые российские оккупационные войска совершили в субботу, 11 марта. Он выразил соболезнования родным погибших и пострадавших, а также анонсировал наказание для российских властей. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Наша Херсонщина и Херсон, которому оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донетчины и Луганщины, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковщина и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года – менее чем за два с половиной месяца – враг ударил уже более сорока ракетами. Никополь, Марганец – наша Днепропетровщина. Наша Сумщина. Наша Черниговщина. Ракеты и артиллерия, беспилотники и минометы – государство-зло использует различное оружие. Но с одной целью. С целью уничтожить жизнь и не оставить ничего человеческого", - сказал Зеленский.

Украинский гарант подчеркнул, что руины, обломки, воронки от снарядов в земле – это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальная жизнь.

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Отдельно президент прокомментировал сегодняшние российские атаки по Херсону за Запорожье.

"Сегодня российский обстрел унес жизни людей в Херсоне, которые просто пошли в магазин за продуктами. Трое украинцев погибли. Мои соболезнования родным! В Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города. В приграничных районах оккупант обстреливал села, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что России не будет в Украине. По его словам, она просто стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор, который не сможет остановить Кремль.

Ракетный террор РФ

В субботу, 11 марта, российские захватчики накрыли Херсон артвогнем. В результате вражеской атаки люди погибли прямо возле магазина, есть раненые.

"Херсон снова под огнем российской армии – есть жертвы. На Николаевском шоссе, по предварительным данным, осколки вражеских боеприпасов травмировали двух человек. Один из пострадавших погиб на месте. Из-за попадания снаряда горит автомобиль", - сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, Херсонская облпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также сообщалось, страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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