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"Руины, обломки, воронки от снарядов": Зеленский пообещал РФ наказание из-за обстрелов Украины

11 марта 2023, 20:25
Президент подчеркнул, что РФ стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор.
'Руины, обломки, воронки от снарядов': Зеленский пообещал РФ наказание из-за обстрелов Украины
Зеленский пообещал РФ наказание из-за обстрелов Украины / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы, которые российские оккупационные войска совершили в субботу, 11 марта. Он выразил соболезнования родным погибших и пострадавших, а также анонсировал наказание для российских властей. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Наша Херсонщина и Херсон, которому оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донетчины и Луганщины, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковщина и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года – менее чем за два с половиной месяца – враг ударил уже более сорока ракетами. Никополь, Марганец – наша Днепропетровщина. Наша Сумщина. Наша Черниговщина. Ракеты и артиллерия, беспилотники и минометы – государство-зло использует различное оружие. Но с одной целью. С целью уничтожить жизнь и не оставить ничего человеческого", - сказал Зеленский.

Украинский гарант подчеркнул, что руины, обломки, воронки от снарядов в земле – это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальная жизнь.

видео дня

Отдельно президент прокомментировал сегодняшние российские атаки по Херсону за Запорожье.

"Сегодня российский обстрел унес жизни людей в Херсоне, которые просто пошли в магазин за продуктами. Трое украинцев погибли. Мои соболезнования родным! В Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города. В приграничных районах оккупант обстреливал села, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что России не будет в Украине. По его словам, она просто стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор, который не сможет остановить Кремль.

Ракетный террор РФ

В субботу, 11 марта, российские захватчики накрыли Херсон артвогнем. В результате вражеской атаки люди погибли прямо возле магазина, есть раненые.

"Херсон снова под огнем российской армии – есть жертвы. На Николаевском шоссе, по предварительным данным, осколки вражеских боеприпасов травмировали двух человек. Один из пострадавших погиб на месте. Из-за попадания снаряда горит автомобиль", - сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, Херсонская облпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также сообщалось, страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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