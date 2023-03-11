РФ накрыла Херсон артогнем: люди погибли прямо у магазина, есть раненые

Количество пострадавших уточняется, обстрел города продолжается.

РФ обстреляла Херсон / t.me/pgo_gov_ua

Есть погибшие и раненые вследствие обстрела Херсона российскими оккупантами в субботу, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Херсон снова под огнем российской армии — есть жертвы. На Николаевском шоссе, по предварительным данным, осколки вражеских боеприпасов травмировали двух человек. Один из пострадавших погиб на месте. Из-за попадания снаряда горит автомобиль", — написал Прокудин в Telegram.

По его словам, спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрела.

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Как уточнили в Офисе генпрокурора, Херсонская облпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 11 марта войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли Херсон.

В результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета погибли трое гражданских лиц.

Количество пострадавших уточняется, обстрел города продолжается. Также повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.

Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.

Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.

"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.

Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага.

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