РФ накрыла Херсон артогнем: люди погибли прямо у магазина, есть раненые

Есть погибшие и раненые вследствие обстрела Херсона российскими оккупантами в субботу, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Херсон снова под огнем российской армии — есть жертвы. На Николаевском шоссе, по предварительным данным, осколки вражеских боеприпасов травмировали двух человек. Один из пострадавших погиб на месте. Из-за попадания снаряда горит автомобиль", — написал Прокудин в Telegram.
По его словам, спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрела.
Как уточнили в Офисе генпрокурора, Херсонская облпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 11 марта войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли Херсон.
В результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета погибли трое гражданских лиц.
Количество пострадавших уточняется, обстрел города продолжается. Также повреждена гражданская инфраструктура.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.
Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.
Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.
"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.
Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.
Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.
Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага.
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