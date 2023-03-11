УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ накрыла Херсон артогнем: люди погибли прямо у магазина, есть раненые

11 марта 2023, 13:32
Количество пострадавших уточняется, обстрел города продолжается.
Херсон
РФ обстреляла Херсон / t.me/pgo_gov_ua

Есть погибшие и раненые вследствие обстрела Херсона российскими оккупантами в субботу, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Херсон снова под огнем российской армии — есть жертвы. На Николаевском шоссе, по предварительным данным, осколки вражеских боеприпасов травмировали двух человек. Один из пострадавших погиб на месте. Из-за попадания снаряда горит автомобиль", — написал Прокудин в Telegram.

По его словам, спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрела.

видео дня
Скриншот

Как уточнили в Офисе генпрокурора, Херсонская облпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 11 марта войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли Херсон.

В результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета погибли трое гражданских лиц.

Количество пострадавших уточняется, обстрел города продолжается. Также повреждена гражданская инфраструктура.

Скриншот

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.

Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.

Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.

"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.

Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага.

Читайте еще:

новости Херсона война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:53

Возлюбленная "Да Винчи" Алина опубликовала трогательное видео с погибшим героем

13:34

Почему нельзя смотреть в телефон мужа: последствия того не стоят

13:32

РФ накрыла Херсон артогнем: люди погибли прямо у магазина, есть раненые

13:06

"Эй, жадное брюхо": Усик согласился драться с Фьюри, если тот пожертвует украинцам 1 млн фунтовВидео

12:48

ВСУ идут вперед на Луганщине: сорвали наступление РФ, выбивают врага у Сватово

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:46

Ох уж эти американцы: почему люди в США не используют ёршик для унитазаВидео

12:32

"Это кремлевский вброс": Скрипка объяснил свой "наезд" на Потапа и Дорофееву

12:15

Кричат о переименовании Украины: в РФ вспыхнула истерика из-за предложения изменить название РоссииВидео

12:10

Лукашенко не хочет начинать войну с Украиной, он пытается вести игру с Западом - КарбалевичЭксклюзив

Реклама
11:53

"Не нужно потом хоронить": полковник рассказал почему русские безжалостно кидают в бой "вагнеровцев"Видео

11:42

Наступление ВСУ не за горами: Украина выигрывает время в Бахмуте — Сырский

11:31

"До конца года все может закончиться": полковник спрогнозировал ход войныВидео

10:43

Пытали током и спрашивали, где Бандера: украинский священник рассказал об ужасах российского пленаВидео

10:34

Воспитательница, уволенная за фото в купальнике, отсудила 120 тысяч гривен компенсацииВидео

09:41

"Здесь санитары нужны": РФ созвала Совбез ООН из-за "русофобии", Кислица жестко ответилВидео

09:38

Переименовать Россию на Московию: Зеленский дал поручение КабминуВидео

09:25

Гороскоп на сегодня 11 марта 2023: Рыбам – шанс изменить жизнь, Весам - выгораниеВидео

09:01

У ВСУ есть три плацдарма для контрнаступления на врага - военный экспертВидео

09:00

Окружения в Бахмуте не будет, никто не станет удерживать город, которого нет – полковник ИльницкийЭксклюзив

08:35

РФ готовит линию обороны в глубоком тылу: в ISW объяснили, зачем

Реклама
08:20

Как ВСУ будут освобождать Крыммнение

07:42

Зеленский ввел мощные санкции против России на пол века

06:19

Главный урок, который Украина должна усвоить на примере Израилямнение

03:43

"Увела по пьяни мужика из семьи": Волочкова показала, как зажимается с ДжигурдойВидео

03:10

Почему россияне переключились на ракеты Калибр и Кинжал: эксперт назвал истинную причинуВидео

02:30

Что нужно делать в теплице весной: простые и эффективные средства для богатого урожая

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, какая ошибка врага поможет контрнаступлению ВСУВидео

01:35

Эту ошибку повторяют почти все: что мы забываем сделать с яйцами перед приготовлением

00:10

"Кадырова просто убрали": Жданов рассказал, кто и зачем отравил чеченского диктатораВидео

10 марта, пятница
23:41

Какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях: 4 варианта для чудесного настроения веснойФото

23:10

"Молодой парень с искренними глазами": Залужный эмоционально попрощался с павшим Героем "Да Винчи"ФотоВидео

22:56

Хоть до раны прикладывай: какие породы кошек идеально впишутся в семью с детьмиВидео

22:54

Жена Виктора Павлика надула себе губы

22:39

Падчерица Ивана Урганта показала себя во всей красе сзади

22:28

Расстрел за "Слава Украине": у Зеленского рассказали, установили ли уже имя погибшегоВидео

22:09

Галкин показал дочь в венке и вышиванке

21:47

"Это будет выглядеть очень эффектно": Подоляк анонсировал горячий и очень жаркий сезон в КрымуВидео

21:32

Вселенная наградила красотой и умом: женщины этих знаков зодиака очаровывают мужчинВидео

21:29

Зеленский срочно собрал Ставку: Залужный рассказал о происходящем в Бахмуте

21:25

Денежный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: какие знаки зодиака разбогатеют до летаВидео

Реклама
20:44

Россия - это ничтожная страна, которая может воевать только с трансформаторами - РоманенкоВидео

20:20

"Ты звучишь голосами сотен детей": на войне погиб музыкант и основатель киевской "Рок школы"Видео

20:08

И оппозиция, и власть в Грузии солидарны в одноммнение

19:51

Зачем 11 марта готовили рыбу: приметы и что нельзя делатьВидео

19:47

"Можно я отвечу "по-французски"?: легенда советского кино жестко указал россиянам на их местоВидео

19:17

"Ключевые события состоятся в 2023 году": у Зеленского назвали решающие месяцы войны в УкраинеВидео

18:44

"Все еще заразен": в Сибири ученый возродил "зомби-вирус", которому 50 тысяч лет

18:33

Для чего сыпят соль в канализацию: удивительно работающее средство

18:03

Шойгу самоустранился, а Путин потерял власть: Гудков рассказал, кто сейчас руководит вторжением РФ

17:31

Война закончится за столом переговоров, но прямо сейчас Украине нужна поддержка - СунакВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять