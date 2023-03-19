Приведут ли колоссальные человеческие потери оккупантов к беспорядкам в РФ: эксперт удивил прогнозом

Вятрович подчеркнул, что для россиян более важна возможность называть себя победителями, чем считать какие-то потери.

Эксперт рассказал, могут ли россияне устроить бунт против власти / Минобороны РФ

Потери российских захватчиков в войне против Украины уже в разы превысили их потери в афганской и чеченских войнах, но граждане страны-агрессора молчат и не выражают никакого протеста. Во время чата на Главреде историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, где предел терпения россиян, их рабского духа.

"Трудно сказать, где предел терпения россиян. Трудно сказать, будет ли она исчисляться определенным количеством погибших. Не уверен. Россияне привыкли мириться с огромными потерями. Для них важнее возможность называть себя победителями, чем считать какие-то потери. Бывшие постсоветские республики, особенно Россия, до сих пор не могут назвать конкретные потери Советского Союза во Второй мировой войне. А это война, завершившаяся много десятков лет назад. Тем не менее, мы не можем назвать потерь, потому что эти потери страшны, поэтому их все время и скрывали. А вместо них говорили о победе", - рассказал эксперт.

Как отметил Вятрович, россияне – это нация, которая бы пошла на такую сделку: неважно, сколько миллионов россиян поляжет, лишь бы только они одержали победу в войне.

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"Не уверен, что определенное количество убитых россиян станет толчком к изменениям в России. Скажу не очень популярную вещь. Когда продолжалась Афганская война, среди погибших было больше всего украинцев. Тогда украинцы были бурятами империи и молчали. У нас не было каких-то протестов, разве что единичные протесты, как и в России сейчас. Были только отдельные люди, готовые сказать правду, попасть в тюрьму или лагерь, но масштабных протестов не было. Такая ситуация сохранялась до конца 80-х годов", - сказал историк.

По его словам, вероятность того, что россияне пробудятся, значительно меньше, чем то, что было в конце 80-х, когда погибших больше всего было среди украинцев в Афганской войне.

"Украинцам свойственна ментальная свобода, которая несмотря на уничтожение и попытки ее усыпить, наконец проснулась. Россияне – это сейчас тот же Советский Союз минус те, кто имеет ментальную свободу, в частности, украинцы. Поэтому потенциал какого-то свободолюбия там критически низок. Поэтому я не верю, что колоссальные человеческие потери приведут к беспорядкам в России. Скорее подействуют какие-то угрозы их территории, когда к ним будет больше прилетать. Возможно – потеря каких-то территорий, того же Крыма. Более вероятно, что это будет спусковым крючком, чем просто информация о потерях. Тем более, что эту информацию российские власти успешно скрывают. Даже нынешние 150 тысяч убитых россиян – это колоссальные цифры, но сомневаюсь, что многие россияне знают о них", - отметил Вятрович.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Потери России на войне в Украине

Недавно в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании говорилось, что Россия продолжает нести чрезвычайно тяжелые потери в войне, но последствия этого резко отличаются в разных регионах страны.

"Во многих восточных регионах смертность, вероятно, в процентном отношении к населению в 30 и более раз выше, чем в Москве. Кое-где больше всего страдают этнические меньшинства; в Астрахани около 75% жертв приходится на казахское и татарское население", - сообщили в Минобороны Британии.

Раньше высокопоставленный представитель НАТО озвучил потери России под Бахмутом. По его словам, российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе текущего наступления.

"Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем", - заявил чиновник, говоривший на условиях анонимности.

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