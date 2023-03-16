В честь "Да Винчи": ВСУ успешно атаковали позиции оккупантов под Авдеевкой, у россиян бешеные потери

Успешная атака состоялась в день панихиды на девятый день после гибели Дмитрия Коцюбайла.

ВСУ успешно атаковали позиции оккупантов под Авдеевкой в честь погибшего "Да Винчи" / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, facebook.com/MAlina.Mykhailova

Вооруженные силы Украины 15 марта успешно атаковали российские группировки на трех позициях под Авдеевкой Донецкой области. Захватчики понесли огромные потери. Кроме того, четырех оккупантов удалось захватить в плен.

"15 марта подразделения 59-й мотопехотной бригады успешно атаковали и уничтожили российские войска на трех позициях под Авдеевкой. Россияне понесли тяжелые потери, в бою четыре российских военнослужащих из состава 2-го батальона 110-й мотострелковой бригады ВС РФ захвачены в плен", - сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Так, обменный фонд пополнился четырьмя россиянами. Среди них: Обдовский Сергей из города Тверь, Даиров Яков из Оренбургской области, Китов Юрий из Оренбургской области, Ертлеус Самрат из Оренбургской области.

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По словам Бутусова, успешная атака состоялась в день панихиды на девятый день после гибели Дмитрия Коцюбайла, знаменитого воина-добровольца, у которого в 59-й бригаде есть друзья.

"Россиян разбили именно на тех позициях, где много десятков раз работал за последние 9 лет сам друг "Да Винчи", база которого находится в Авдеевке. Конечно, все это было хорошо спланировано как положено заранее, это не были эмоциональные действия", - добавил журналист.

Гибель Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" на фронте

Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

9 марта с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшев Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

10 марта в Киеве состоялось прощание с легендарным героем Украины Дмитрием Коцюбайлом. На прощание с ним пришли также президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него с общей целью – бороться за Украину.

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