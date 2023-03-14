"Вытащили из адской дыры": воины ВСУ во время штурма вражеских позиций спасли пленного собрата

Во время зачистки отбитых у оккупантов позиций бойцы обнаружили в одном из подвалов своего собрата, который пробыл в плену россиян около двух месяцев.

Воины ВСУ во время штурма вражеских позиций спасли пленного собрата / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Боец из Новой Зеландии, воюющий в рядах ВСУ, поделился историей о невероятном спасении своего собрата, который находился в плену российских оккупантов. Защитника Украины удалось освободить во время штурма вражеских позиций.

Как рассказал доброволец у себя в Instagram, во время зачистки отбитых у оккупантов позиций он обнаружил в одном из подвалов своего украинского товарища, который пробыл в плену россиян около двух месяцев.

"Мы напали на российские позиции, и после быстрого боя и прорыва начали зачищать укрепления и подвал. "Я украинец!" - сказал голос со ступеней, я остановил ребят от броска гранаты и отправил одного украинца вперед для налаживания контакта с голосом", - рассказал новозеландец.

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Оказалось, что это украинский защитник, которого уже два месяца считали погибшим, однако на самом деле он находился в плену у российских оккупантов. Воин сильно голодал в течение этого времени. Чтобы утолить жажду, ему приходилось пить антифриз.

"Его глаза встретились с моими: "Новая Зеландия! Новая Зеландия!". Я посмотрел вниз. Я узнал его, это был мой друг, которого, как я думал, убили русские", - вспоминает иностранец.

Боец из Новой Зеландии во время штурма подвала обнаружил там пленного друга / Скриншот

Боец из Новой Зеландии подчеркнул, что история спасения военного является самым удивительным событием, которое с ним случилось во время войны.

"Это было лучшее, что случилось со мной на этой войне. Возможность спасти своих собратьев – это то, чего почти никогда не случается, но я благодарен и счастлив, что именно мы смогли вытащить его из той адской дыры", - добавил он.

Напомним, что украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся домой из российского плена. Боец защищал Мариуполь прошлой весной. Спортсмена захватили в плен 12 апреля 2022 года. Освободить воина сумели во время последнего обмена пленными.

Также ранее украинский священник, настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вирозуб рассказал о 70 днях российского плена и пытках, которые применяли российские оккупанты к пленным. В частности, украинцев били током и запихивали им гвозди под ногти. Кроме этого, им не давали спать, а также держали без еды и воды.

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