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В тяжелых боях за Бахмут погиб молодой легкоатлет Роман Полищук

13 марта 2023, 23:58
С первых дней российского вторжения на территорию Украины Роман Полищук встал на защиту нашей страны.
Роман Полищук
В тяжелых боях за Бахмут погиб молодой легкоатлет Роман Полищук / instagram.com/roman.polishchuk

В кровавой борьбе с российским агрессором Украина продолжает терять своих защитников. Так, в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук. Печальную весть сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

С первых дней российского вторжения на территорию Украины Роман Полищук встал на защиту нашей страны. Он стал членом 206-го батальона 241-й бригады, которая на данный момент находится на Бахмутском направлении. В результате боевых действий под Бахмутом защитник Украины и потерял жизнь.

"Ужасные потери, мучительные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить ВСУ. Потому что если не они, то никто. Слава герою. Слава Украине. Отомстим", - говорится в сообщении федерации легкой атлетики Украины.

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Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Воин погиб 20 февраля возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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война в Украине война России и Украины
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