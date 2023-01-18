"Больно, но страха нет": под Бахмутом погибли двое бойцов, одному еще не было даже 19-ти лет

Защитнику Андрею Косяку недавно исполнилось 52 года, а боец Тарас Стахив не дожил три дня до своего 19-летия.

Под Бахмутом трагически погибли двое защитников Украины / Telegram "Хартия"

В боях за Украину трагически погибли сразу двое защитников - Андрей Косяк с позывным "Казак" и Тарас Стахив с позывным "Стах". Герои защищали нашу страну на Бахмутском направлении.

О гибели бойцов в своем Telegram- канале сообщила пресс-служба добровольческого подразделения "Хартия", в котором служили защитники.

"Очень печальная новость пришла вчера из Бахмута. Во время защиты украинского города-крепости героически погибли двое наших собратьев, двое добровольцев из "Хартии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что харьковчанин Андрей Косяк до войны был строителем, профессиональным спортсменом, имел звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. Присоединился к "Хартии" с первых дней ее создания. 1 января ему исполнилось 52 года.

В то же время Тарас Стахив приехал в "Хартию" из Ивано-Франковска. Он был второкурсником Черновицкого национального университета, учился на переводчика английского языка. С первых дней войны начал волонтерить и собирать деньги на ВСУ. В октябре присоединился к подразделению "Хартия", где был помощником гранатометчика. До своего 19-летия защитник не дожил три дня.

"Нам очень больно, но страха нет. Только злость и ненависть к оккупанту! Мы всегда будем помнить наших собратьев и обязательно отомстим. Герои не умирают!", - подчеркнули в "Хартии".

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Кроме того, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

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