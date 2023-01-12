"Мечтала о свободной Украине": на Донетчине погибла 21-летняя военная, которая недавно вышла замуж

Девушка имела звание младшего сержанта. Погибла она из-за удара российского беспилотника.

В Донецкой области погибла 21-летняя военная Татьяна Мациевская / Ивано-Франковский поселковый совет

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в борьбе с российскими оккупантами. Так, 9 января в бою за нашу страну погибла 21-летняя защитница из Львовской области Татьяна Мациевская. Смерть постигла защитницу в районе села Дылеевка Донецкой области.

Как сообщает Ивано-Франковский поселковый совет, Татьяну друзья и побратимы называли Настей. Военная 2001 года рождения. Она родилась в поселке Ивано-Франково Львовской области.

"К сожалению, словами трудно заживить болезненную рану потери. Татьяна (друзья и близкие называли ее Настей), как и многие другие ее собратья, мечтала о свободной и независимой Украине, недавно вышла замуж на фронте, строила планы на будущее, но не суждено было им осуществиться, потому что положила свою молодую жизнь за независимость и свободу нашего государства. Наша защитница служила правдой и волей за нашу Украину, за спокойствие сердец и за будущее каждого украинца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка имела звание младшего сержанта. Погибла она из-за удара российского беспилотника. У военной остались мама, две сестры и брат.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

Кроме того, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

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