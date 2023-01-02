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Выполнял тяжелое героическое задание: в боях за Украину погиб известный украинский режиссер монтажа

2 января 2023, 08:10
Виктор Онисько дважды воевал на "нуле" в Херсонской области и на Донбассе. У него осталась жена Ольга и дочь Захария.
Виктор Онисько
Виктор Онисько погиб в боях за Украину / Фото facebook.com/olga.birzul

В боях за Украину погиб известный режиссер монтажа с позывным "Тарантино" Виктор Онисько. Он работал над украинскими фильмами и сериалами, в том числе над лентами "Захар Беркут", "Сторожевая застава", "Кофе с кардамоном", "Віддана".

О гибели защитника Украины 1 января сообщила в Facebook супруга погибшего - культурный менеджер и куратор кинопрограмм Ольга Бирзул. У пары осталась 9-летняя дочь Захария.

Выполнял тяжелое героическое задание: в боях за Украину погиб известный украинский режиссер монтажа
Виктор Онисько с дочерью / Фото facebook.com/olga.birzul

По словам Ольги, Виктор дважды воевал на "нуле" в Херсонской области и на Донбассе, был ротным.

"Ты должен был монтировать кино, но "монтировал" военную реальность в качестве ротного. Два раза на нуле – Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих побратимов. Ты переживал за каждую потерю. Ты говорил, что на войне нет большей пытки, чем сообщать семьям о погибших. Теперь и я почувствовала это на себе. Мое сердце разрывалось, когда твой воин рыдал в трубку и клялся мне, что не знал лучшего человека и командира", – написала Бирзул.

Виктор Онисько
Виктор Онисько дважды воевал на "нуле" в Херсонской области и на Донбассе / facebook.com/olga.birzul

Ольга также опубликовала сообщение, которое Виктор отправил своему другу, видимо, подозревая, что может не вернуться с задания.

Выполнял тяжелое героическое задание: в боях за Украину погиб известный украинский режиссер монтажа

Виктор Онисько был режиссером монтажа, работал над сериалами "Кофе с кардамоном" "Сашка", "До свидания, мальчики", "Бабочки", "Личная жизнь следователя Савельева", "Мертвый. Живой. Опасный". Кроме того, он работал над фильмами "Розы. Фильм-Кабаре", "Захар Беркут", "Итальянский дневник Ольги", "Віддана", "Полина и тайна киностудии", "Холодная кровь", "Ленинопад", "Сторожевая застава" , "Несокрушимая", "Караси", "Внеземной", "Год Золотой Рыбки", "Презумпция вины".

Коллеги и друзья Ониська в социальных сетях публиковали воспоминания о погибшем герое. Они писали, что он был человеком с большим сердцем и талантом.

"В это невозможно поверить. Человек с большим сердцем, силой духа, обостренным чувством справедливости и исступленной правдой в каждом слове, взгляде, поступке", – написал в Facebook сценарист и режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Выполнял тяжелое героическое задание: в боях за Украину погиб известный украинский режиссер монтажа

Кинорежиссер Ирина Целик на своей странице в Facebook отметила, что Виктор погиб смертью героя.

"Наш добрый приятель Витя погиб смертью героя, но от этого ни капли не легче. Сижу и подвываю. Бедные Оля и Заха... Я не знаю, как все это им пережить. Хочется хоть как-то их защитить от этой боли, но как?" – написала она.

Выполнял тяжелое героическое задание: в боях за Украину погиб известный украинский режиссер монтажа

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб журналист и режиссер Антон Коломиец. С первых дней полномасштабной войны РФ против нашей страны он встал на защиту Родины и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Также на войне погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк. 1 декабря с ним попрощались в Каменец-Подольском. У погибшего остались супруга и сын.

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