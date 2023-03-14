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Воздушные тревоги весь день: Свитан рассказал, как россияне прощупывают украинскую ПВО

14 марта 2023, 19:17
Российские военные пытаются распознать определенные механизмы украинской системы ПВО, используя креативный подход и различные методики.
Роман Свитан, российский вертолет
Свитан рассказал, как россияне прощупывают украинскую ПВО / Минобороны РФ, скриншот из видео

В ряде регионов Украины 14 марта несколько раз раздавались воздушные тревоги. Это показывает, что российские захватчики ищут новый подход, как обходить украинскую систему ПВО. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Как отметил Свитан в эфире 24 канала, российские военные пытаются распознать определенные механизмы украинской системы противовоздушной обороны, используя креативный подход и различные методики. Большинство из них не приводят к желаемому результату, поэтому их отвергают.

По его словам, 14 марта россияне также попытались выйти звеном для пусков на Одесское побережье, предположительно, это были противорадиолокационные ракеты Х-31П.

видео дня

"Пытаются выискивать нашу линию противовоздушной обороны, выбить локаторы. Конечно, получили обратное, поскольку эти ракеты все-таки старые, их довольно неплохо можно сбить, когда понятно с какой стороны они идут", - отметил эксперт.

Самолеты, 14 марта находившиеся на севере и востоке, выполняли различные задачи, сообщил военный. С востока самолеты заходили на больших высотах, вероятнее всего, примерялись работать авиабомбами.

Как отметил Свитан, в последнее время с восточной стороны в районе Купянска, Сватово, Кременной, Бахмута и Авдеевки враг пытается готовить сброс управляемых авиабомб с высоты около 10 километров. Дальность таких бомб составляет от 25 до 40 километров.

"Но пока не подходят, боятся наших систем ПВО. У них на каждом самолете стоит система предупреждения об облучении (СПО). Вероятно, они подходят к линии фронта, СПО их предупреждает об облучении нашими радарами и они отходят", - предположил полковник.

Он добавил, что иногда все же на линии соприкосновения попадают такие бомбы.

Что касается фальш-целей россиян, полковник предположил, что захватчики используют системы радиоэлектронной борьбы, которые формируют фальшивые цели на экранах блокираторов, не пуская ракет. Этим враг переводит украинские локаторы из пассивного в активный режим для того, чтобы определить цели. Также оккупанты пытаются выманить украинские ракеты на фальш-цель.

"Мы можем по ней ударить ракетой, потеряв ее, поскольку ракета стоит определенных средств, к тому же их не так много. Это один из механизмов, как россияне креативно подходят и прощупывают нашу систему ПВО", - резюмировал полковник.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

Смотрите видео ТСН эксперт по авиации показал ракеты, которыми РФ лупит по Украине

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