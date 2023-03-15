Адские бои за Бахмут: Череватый назвал настоящую задачу ВСУ

За минувшие сутки в боях на Бахмутском направлении украинские защитники ликвидировали 270 оккупантов, 291 – были ранены, а один попал в плен.

В ВСУ назвали главную задачу в Бахмуте / 24 ОМБр имени короля Даниила

Российские оккупационные войска продолжают непрерывно атаковать Бахмут Донецкой области. Однако украинские защитники достойно дают отпор врагу и активно уничтожают захватчиков.

Как отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире 24 канала, на Бахмутском направлении оккупанты атаковали населенные пункты Ягодное, Хромово, Орехово-Васильевку и, конечно, Бахмут. За сутки враг совершил 191 обстрел из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Также на этом направлении произошло 31 боевое столкновение. В районе непосредственно Бахмута враг совершил 65 обстрелов различными типами артиллерии и 10 боевых столкновений", - сообщил он.

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Представитель восточной группировки войск ВСУ отметил, что в боях на Бахмутском направлении украинские защитники ликвидировали 270 оккупантов, 291 – были ранены, а один попал в плен. Кроме того, по информации Сергея Череватого, был уничтожен танк Т-72, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка, 6 полевых складов с боекомплектом и бомбардировщик.

По его мнению, ВСУ удастся выгнать россиян с Бахмутского направления. Однако сейчас идет оборонительная операция на этом направлении. Главная задача ВСУ – максимально истощить и обескровить врага, уничтожить его боевой потенциал.

"Это именно тот плацдарм, который позволит тем, кто сейчас готовится, осваивает новую технику, сформировать боеспособный резерв с мощной атакующей техникой, в частности танками Leopard, Challenger, боевыми машинами Bradley, Marder", - сказал Череватый.

Представитель восточной группировки войск ВСУ отметил, что украинские военные обязательно пойдут в наступление. Но когда Генштаб примет такое решение, то не будет анонсировать, ведь это должен быть сюрприз для оккупантов.

Как отметил Череватый, на Бахмутском направлении ЧВК "Вагнер" остается главной силой россиян, которая атакует украинские позиции. Но они имеют большие потери, поэтому усиливаются подразделениями регулярных войск, в частности воздушно-десантными.

Он подчеркнул, что украинские военные возле Бахмута применяют мощные средства поражения против российских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

"Если используют ракетами, то подлетев к переднему краю, выпускают неуправляемые ракеты, максимально быстро убираются из зоны поражения наших средств обороны", - рассказал Череватый.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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