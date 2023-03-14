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Зеленский срочно собрал Ставку: решено усиливать оборону Бахмута

14 марта 2023, 23:40
Глава государства подчеркнул, что на Ставке постоянно прорабатывается вопрос поставок оружия и боеприпасов.
Украинские военные, Владимир Зеленский
Зеленский провел срочное заседание Ставки / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где, в частности, рассматривали ситуацию в Бахмуте Донецкой области. Об этом украинский гарант рассказал во время своего вечернего видеообращения.

"Провел сегодня заседание Ставки. Были доклады главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание – ОСУВ "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей Ставки: усиливать это направление, уничтожать оккупантов по максимуму", - сообщил Зеленский.

Как отметил глава государства, во время заседания Ставки генерал Тарнавский доложил по "Таврии" – это часть донецких направлений, часть южных направлений. В то же время генерал Мо**алев доложил о ситуации для ОСУВ "Одесса". А генерал Наев – насчет "Севера".

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Кроме того, как подчеркнул президент, на Ставке постоянно прорабатывается вопрос поставок оружия и боеприпасов.

"Мы одержим победу в этой войне. Делаем все для этого. Поддерживаем друг друга. Усиливаем государство. Объединяем мир ради нашей победы, которая состоит на самом деле из действий всех, кто борется за Украину, кто воюет за наше государство и за своих собратьев, кто делает все, чтобы не отдать врагу ни нашу землю, ни украинскую славу", - отметил Зеленский.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей о ситуации на фронте:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
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