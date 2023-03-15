'Агрессия РФ приближается к моменту надрыва': Зеленский призвал давить на Россию на всех уровнях

Украинский гарант подчеркнул, что нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром, и Россия не исключение.

Зеленский призвал давить на Россию на всех уровнях / president.gov.ua

На очередном заседании в формате "Рамштайн", которое состоялось 15 марта, государства-союзники обсуждали военную поддержку Украины. Сейчас это особенно важно, ведь российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

"Сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты. Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – все это обсуждалось. Есть решение. Спасибо Соединенным Штатам, которые координируют "Рамштайн", и всем нашим партнерам за неизменную готовность помогать. Особенно сейчас это важно, когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться", - сказал Зеленский.

Украинский гарант подчеркнул, что нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром, и Россия не исключение.

видео дня

"Надо постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении", - отметил президент.

По его словам, чем больше будет давления, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международного правопорядка.

"Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем. Шаг за шагом. Беспрестанно. Оккупант должен быть уничтожен", - подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новости об усилении нашей обороны. Кроме того, он заявил, что будет жесткая позиция в борьбе за наказание российских оккупантов за их преступления.

"Ближайшие недели планируются достаточно активными с точки зрения международной коммуникации. И для того, чтобы усилить нашу оборону, и для того, чтобы усилить украинские позиции в борьбе за справедливость, то есть в борьбе за наказание российских убийц. Готовим новости", - сказал Зеленский.

Ранее украинский гарант говорил, что в случае захвата российскими захватчиками Бахмута, они смогут без помех продолжить свое наступление на другие населенные пункты Донецкой области, поэтому важно, чтобы украинские военные удержали город.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, для россиян будет открыта дорога после Бахмута в другие города Украины, на Донецком направлении. Вот почему наши ребята стоят там", - отметил президент Украины.

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