Зеленский анонсировал важнейшие изменения на фронте

Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим", говорит президент.

Владимир Зеленский / Офис президента Украины, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новости об усилении нашей обороны.

В вечернем обращении главы государства также рассказал, что будет жесткая позиция в борьбе за наказание российских оккупантов за их преступления.

"Ближайшие недели планируются достаточно активными с точки зрения международной коммуникации. И для того, чтобы усилить нашу оборону, и для того, чтобы усилить украинские позиции в борьбе за справедливость, то есть в борьбе за наказание российских убийц. Готовим новости", - сказал Зеленский.

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Президент также отметил, что на Востоке Украины очень жестко.

"Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка – и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее – всех украинцев. Я благодарю каждую и каждого, кто сейчас в бою", - сказал президент.

Контрнаступление ВСУ

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

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