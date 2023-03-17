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Ежедневно до 1500 оккупантов: стали известны новые цифры потерь РФ в Украине

17 марта 2023, 20:05
Представитель НАТО добавил, что Украина несет "на порядок меньше потерь" в боях, где с обеих сторон расходуется "несколько тысяч" снарядов в день.
ВСУ, Бахмут
Бахмут / 93 ОМБр, соцсети

Высокопоставленный представитель НАТО озвучил потери России под Бахмутом. По его словам, российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе текущего наступления.

"Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем", - заявил чиновник, говоривший на условиях анонимности, передает The Gardian.

Представитель НАТО добавил, что Украина несет "на порядок меньше потерь" в боях, где с обеих сторон расходуется "несколько тысяч" снарядов в день.

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Он добавил, что пока неясно, как долго будет продолжаться битва за Бахмут. Мрачные, напряженные бои идут на линии фронта в городе вдоль реки, которая превратилась в "зону убийства".

Бой за Бахмут

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжат держать оборону Бахмута. По его словам, если оккупанты РФ захватят город, они пойдут на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако нельзя допустить, чтобы украинская армия в Бахмуте попала в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - сказал глава государства.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Бахмуте. По его мнению, украинским войскам удастся выбить российских оккупантов с Бахмутского направления. В ходе боевых действия армия пытается максимально истощить вражеские силы и уничтожить их боевой потенциал.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать операцию по обороне Бахмута. Но, по его словам, если будет принято решение отвести ВСУ от Бахмута, это не будет означать поражения Киева в войне.

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