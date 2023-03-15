"Мы будем поддерживать любое решение Зеленского": в США сделали заявление по обороне Бахмута

По словам главы Пентагона, если Зеленский скажет, что надо перегруппировать силы, то это не будет означать проигрыш в войне.

Ллойд Остин / УНИАН, twitter.com/Maxar

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты поддерживают решения украинского президента Владимира Зеленского по обороне Бахмута.

"Украинцы сделали что-то чрезвычайное в районе Бахмута. Россияне хотят захватить этот город уже 7 месяцев, но не имеют там каких-то успехов благодаря стараниям Вооруженным силам Украины", - заявил он на брифинге после встречи "Рамштайн-10".

По словам главы Пентагона, если Зеленский скажет, что надо перегруппировать силы, то это не будет означать проигрыш в войне.

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"По значимости этого города. Президент Зеленский ведет свою борьбу, он задействован конкретно в принятии решений относительно того, что важно, а что не важно для обороны. Если Зеленский скажет, что надо перегруппироваться, то это не значит, что война проиграна. Это им решать, где оставаться и как долго вести оборону. Это им решать, а не нам", - заявил Остин.

Он подчеркнул, что США будут поддерживать любое решение Зеленского.

"Мы будем поддерживать любое решение Зеленского. Мы сейчас надеемся предоставить украинцам возможность для изменения динамики на поле боя", - добавил министр обороны США.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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