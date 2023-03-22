Медведев забился в истерике из-за военной помощи ВСУ и пригрозил миру "ядерным апокалипсисом"

"Запасной" президент РФ посетовал, что мол " Запад должен был дать РФ гарантии безопасности еще в декабре 2021, однако там якобы не верили в "решимость" РФ.

Медведев пригрозил миру "ядерным апокалипсисом" / сайт Кремля, ua.depositphotos.com, УНИАН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев истерично заявил, что из-за военной помощи Украине, которую ей оказывает Запад для борьбы с российским агрессором, "возросла угроза использования ядерного оружия". Об этом он заявил в интервью российским пропагандистским СМИ, фрагмент которого выложил в своем Telegram-канале.

"Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она выросла. Каждый день поставок иностранного оружия в Украину в конечном счете приближается вот этот самый ядерный апокалипсис", - выдал "запасной" президент РФ.

Российский чиновник-пропагандист также посетовал, что последствия для Запада сейчас "гораздо сложнее, чем они могли бы быть", если бы они в декабре 2021 года согласились на российское соглашение о нерасширении Североатлантического альянса и "отодвижении" его границ до ситуации на 1997 год.

видео дня

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

Больше новостей о ядерном шантаже РФ: